Rendez-vous le 17 mars pour la remise des Trophée Handi-Friends

Pour la quatrième année consécutive, Hanploi et le Groupe IDECOM organisent la remise des Trophées Handi-Friends. Un prix qui récompense les établissements d’enseignement supérieur pour les actions de sensibilisation et les innovations qu’ils ont mis en place durant l’année pour favoriser l’intégration des étudiants en situation de handicap.

Ils participent et ont bien l’intention de remporter un Trophée Handi-friends :

– dans la catégorie Handi-Intégration : l’Association passerelle, l’ESC Grenoble, l’ESME, la CCI Limoges et l’Université de Saint Quentin en Yvelines, …

– dans la catégorie Handi-Action Etudiante : le Groupe ESC Dijon, l’Université de Bourgogne, et Sup de Co Amiens, …

– dans la catégorie Handi-Sensibilisation : Sciences Po Aix, l’Université du Havre, le Pôle Paris Alternance et le Lycée Arthur Vaoroquaux, …

Sans oublier les Trophées Handi-Innovation et Handi’s Ability. Le jury remettra également son Coup de cœur.

Cette demi-journée placée sous le signe de la convivialité, sera aussi l’occasion d’échanger entre écoles, universités et entreprises partenaires de l’évènement : TF1, Atos Origin, Synergie, Société Générale, Thales et le Stade de France