Rendez-vous : Handicap et douleur

La fondation Garches organise en collaboration avec l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap les Entretiens 2011 autour du thème « Handicap et Douleur » les 24 et 25 novembre à Nanterre. La première journée traitera plus spécifiquement de l’évaluation de la mesure et la technique de prise en charge de la douleur. La seconde viendra compléter ces approches en abordant la question de la douleur en fonction des pathologies et permettra ainsi de passer en revue les différentes techniques thérapeutiques. L’évènement se terminera autour d’une table ronde avec l’intervention de personnes directement concernées qui témoigneront de leur expérience de la prise en charge de la douleur. Inscription sur www.handicap.org.