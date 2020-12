« Rencontres Tremplin Recrutements » pour les jeunes diplômés handicapés le 18 octobre à Paris

Listen to this article Listen to this article





Dans un contexte économique et social morose, au centre duquel l’emploi des jeunes diplômés est une préoccupation de premier ordre, les étudiants en situation de handicap qui terminent leurs études et souhaitent entrer dans la vie active ne sont pas épargnés. L’association Tremplin Entreprises affiche une nouvelle fois son engagement pour l’emploi des jeunes en situation de handicap en organisant la 3ème édition des « Rencontres Tremplin Recrutements » le 18 octobre prochain à Paris. L’objectif ? Offrir à des jeunes diplômés handicapés à la recherche de leur 1er emploi, l’opportunité de rencontrer 30 entreprises partenaires pour concrétiser leurs projets professionnels.

Ces rencontres se dérouleront de 8h45 à 15h00. Sur place, jeunes en situation de handicap d’un niveau Bac à Bac+5 à la recherche de leur 1er emploi et entreprises partenaires représentant plus de 20 secteurs d’activité différents se rencontreront pour échanger sur les projets, les motivations, les métiers, besoins de recrutement, et aussi pour faire tomber les a priori existant de part et d’autre.

Tous les entretiens étant organisés et planifiés en amont du 18 octobre, les étudiants handicapés qui souhaitent participer à cette journée et ainsi échanger avec les entreprises, doivent préalablement s’inscrire en prenant contact avec l’association :

Par mail : contact@tremplin-entreprises.org ou par téléphone : 01.41.09.79.10

Info pratique : Pour ne pas pénaliser financièrement les étudiants qui viendront de province, leurs frais de déplacement SNCF seront pris en charge par Tremplin Entreprises sur la base d’un aller-retour en train 2ème classe.