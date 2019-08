Rencontres SOURDprenantes

Cette exposition photo et vidéo, présentée jusqu’au vendredi 25 septembre à la petite galerie de l’Office du tourisme à Marcq (Nord) est proposée par l’association Signes de sens permet au visiteur de découvrir par l’image le monde des personnes sourdes. Organisée par l’association Signes de sens qui oeuvre pour « l’accès des personnes sourdes aux savoirs et aux pratiques culturelles et artistiques, elle répond à deux objectifs : soutenir la communauté sourde en proposant des outils adaptés qui lui permettent de se cultiver et de se construire dans la sérénité et la sensation d’être respectée en tant que minorité et favoriser les échanges et les partages d’égal à égal entre sourds et entendants. Office du tourisme, 111, avenue Foch Marcq. Ouvert du mardi au vendredi de 9 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30. Le lundi et le samedi de 9 à 12 h 30 et de 14 à 16 h. www.signesdesens.org