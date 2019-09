Le 29 novembre 2012, se tiendra à L’ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS la Rencontre de l’Autisme de la région Rhône-Alpes. Cette rencontre, organisée par le Mouvement “Ensemble pour l’autisme”[1], avec le soutien de la FEGAPEI, d’AG2R LA MONDIALE et la mobilisation de partenaires locaux, s’inscrit dans le cadre de la Grande cause nationale 2012. Elle fait partie des six journées de sensibilisation qui se déroulent dans plusieurs grandes villes de France de septembre à novembre 2012. Celles-ci ont vocation à rassembler un large public autour d’un même fil conducteur : la diffusion des récentes recommandations de l’HAS et de l’ANESM[2] en matière d’autisme et autres troubles envahissants du développement.

Six villes, quatre temps forts, un fil conducteur: les recommandations HAS/ANESM

Les Rencontres Régionales de l’Autisme sont des rencontres pédagogiques, gratuites et ouvertes à un public large mais averti (professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire, familles, décideurs publics) qui se déroulent dans six grandes villes d’ici à fin novembre 2012.

Leur objectif : faire le point sur l’état des connaissances et les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM en matière d’autisme et autres troubles envahissants du développement (TED).

Ces rencontres sont articulées autour de quatre temps forts:

Comprendre : afin de faire un état des lieux des connaissances actuelles sur l’autisme.

: afin de faire un état des lieux des connaissances actuelles sur l’autisme. Repérer : afin d’aborder la question fondamentale du dépistage et celle du diagnostic enfants comme adultes.

: afin d’aborder la question fondamentale du dépistage et celle du diagnostic enfants comme adultes. Accompagner: afin de faire le point sur les interventions éducatives et thérapeutiques et sur la façon d’associer les personnes avec autisme et leurs parents aux modalités d’accompagnement.

afin de faire le point sur les interventions éducatives et thérapeutiques et sur la façon d’associer les personnes avec autisme et leurs parents aux modalités d’accompagnement. Déployer: afin d’évoquer le rôle des pouvoirs publics et les politiques menées en matière d’autisme.

En ouverture des rencontres, sera diffusé “A bout de bras”, film inédit sur l’autisme de Ludovic Virot, spécialement réalisé pour l’occasion avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE et de la FEGAPEI.

Les enjeux régionaux

Au-delà de leur message national, les Rencontres n’en conservent pas moins un fort ancrage local. Ainsi les parties consacrées au diagnostic et à l’accompagnement des personnes avec autisme comportera un état des lieux régional, mettant en avant les manques, les attentes mais aussi les

innovations et réussites. Les principaux acteurs des politiques du handicap sur le territoire seront également présents lors de la table-ronde de l’après-midi :

Muriel Le Jeune, Directrice générale adjointe du pôle Handicap et grand âge de l’Agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes

François BARADUC, Vice-président du Conseil général du Rhône

Yves PAQUET, Directeur de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Drôme

Thierry VIAL, Inspecteur de l’Education nationale en charge de l’Adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN ASH)

Le débat portera sur le thème : “Les décideurs publics sont-ils au rendez-vous ? Quelle politique pour l’autisme, dans quelle cohérence ?”

Informations pratiques

Rencontre régionale de LYON

Le 29 NOVEMBRE 2012

à L’Espace de L’Ouest Lyonnais – 6 rue Nicolas Sicard – 69005 LYON

De 8H30 à 17H