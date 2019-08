Les premières Rencontres professionnelles du Réseau Musique & Handicap auront lieu les jeudi 4 et vendredi 5 février 2010 au Ministère de la Culture et de la Communication à Paris. Ces Rencontres rassembleront les structures fondatrices du Réseau ainsi que ses 114 membres issus de secteurs professionnels variés. Espace de dialogue et de débat, les Rencontres seront l’occasion de présenter le bilan positif de cette première année et de faire le point sur les besoins exprimés par chaque professionnel : échanger, transmettre, apporter des réponses claires. En amont de ces Rencontres, et afin de les préparer au mieux, le Réseau lance aujourd’hui son nouveau site Internet, plate-forme qui contribuera à concrétiser et intensifier les échanges et les partenariats entre les membres.

Un an après la signature de la Charte Musique & Handicap, les 114 membres du Réseau, répartis sur 40 départements, se réunissent à Paris les 4 et 5 février dans le but de marquer officiellement l’existence du Réseau après ses premiers mois d’expérimentations. Les Rencontres auront pour objectif de construire l’esprit de groupe du Réseau, de créer un espace de de créer un espace de dialogue commun, et d’impliquer les membres dans la vie et le fonctionnement du Réseau. Chaque membre pourra ainsi exprimer son réengagement dans la dynamique du Réseau et s’approprier ses nouveaux outils.

Des moments de pratique ponctueront également ces premières Rencontres : deux visites in situ permettront aux participants de découvrir un aspect particulier de la pédagogie adaptée :

– Une visite de l’atelier de Bernard Baschet précèdera un débat avec l’un des musiciens intervenants de l’association SSP (accompagné sous réserve de Bernard Baschet).

– Une visite du lieu d’exposition de la Cité de la Musique sera organisée avant un débat avec la personne responsable des relations avec les publics en situation de handicap.

Ces instants de rencontres mettront en lumière l’utilité de l’échange et des regards croisés des différents professionnels que permet justement le Réseau Musique & Handicap.

Un nouvel outil: le site Internet du réseau

Afin de préparer ses premières Rencontres, le Réseau a officiellement mis en ligne son site Internet début décembre : www.musique-handicap.fr. Cette plate-forme d’information et de collaboration permet à chacun, professionnel ou non, de faire connaissance avec le Réseau et d’y trouver des ressources indispensables sur la thématique de la musique et du handicap. Il permet aussi la mise en

relation des différents professionnels inscrits dans le Réseau.