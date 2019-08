Comment accueillir les personnes en situation de handicap dans les établissements d’enseignement artistique ? Les rencontres nationales interprofessionnelles handicap, musique, danse et théâtre se poseront cette question, à Caen le 24 et 25 mai.





Les 24 et 25 mai prochains se tiendront au Conservatoire de Caen, les rencontres nationales interprofessionnelles handicap, musique, danse et théâtre. Echanges de pratique, présentation d’outils, spectacles, en présence d’artistes, pédagogues, chercheurs techniciens et utilisateurs sont au menu de ces deux journées consacrées à l’accueil des personnes en situation de handicap dans les établissements d’enseignement artistique (accès gratuit sur inscription).

L’accès aux pratiques artistiques des personnes en situation de handicap représente un enjeu éthique et pédagogique important pour les structures d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique.

En application de la loi du 11 février 2005 et dans le respect de la charte de l’enseignement artistique de 2001, l’accueil des personnes en situation de handicap conduit à une prise en compte de la diversité de ces publics ainsi qu’à une réflexion sur le projet d’établissement et l’adaptation des pratiques pédagogiques. Les journées nationales des 24 et 25 mai 2012, destinées aux professionnels travaillant dans le champ de l’enseignement artistique et leurs partenaires, proposent un parcours alternant temps de réflexion et mises en situation.

Fruit d’expérimentations et recherches associant artistes, pédagogues, chercheurs, techniciens et utilisateurs, une offre inédite de pratiques et d’outils a vu le jour et permet à l’enseignant d’inventer des réponses à des situations pédagogiques particulières. L’objectif de ces journées est de permettre à chaque participant de trouver les moyens d’adapter son enseignement ou le projet pédagogique de sa structure au bénéfice d’un meilleur accueil des personnes en situation de handicap.

Retrouvez le programme de ces rencontres :

Programme des Rencontres nationales interprofessionnelles handicap, musique, danse et théâtre