Rencontres nationales interprofessionnelles handicap musique danse et théâtre à Caen

Les 24 et 25 mai prochains se tiendront à Caen, les rencontres nationales interprofessionnelles handicap musique danse et théâtre. Échanges de pratique, présentation d’outils, spectacles, en présence d’artistes, pédagogues, chercheurs techniciens et utilisateurs sont au menu de ces deux journées consacrées à l’accueil des personnes en situation de handicap dans les établissements d’enseignement artistique. Accès gratuit sur inscription.

Découvrez le programme : Rencontres handicap musique danse et théâtre