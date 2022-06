Rencontres inclusives et handicap : Une association pour créer du lien

Animer des rencontres amicales de toutes sortes entre personnes en situation de handicap et valides en région Auvergne-Rhône-Alpes : Telle est la vocation de l’association « Amitiés rencontres inclusives » , fondé par Philippe , avec le soutien de l’association Handimat. Nous avons échangé avec lui.

Pouvez-vous nous présenter l’association « Amitiés rencontres inclusives » ?

Il s’agit d’une association de rencontres amicales ou amoureuses inclusives destinée aux personnes avec ou sans handicap. Le but est de permettre à des personnes isolées de sortir de chez elles et de créer du lien social.

Pourquoi avez-vous créé cette association ?

Tout comme moi, un de mes amis est handicapé à 80% et a des difficultés pour marcher. Un jour, il m’a proposé d’organiser un speed dating dans la région lyonnaise, puis d’essayer par la suite de continuer dans d’autres départements. J’ai réalisé qu’il n’existait presque rien dans le domaine du handicap au niveau rencontres. Je me suis donc dit qu’il fallait créer, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une structure pour aider les personnes handicapées qui le souhaitent à sortir de chez elles, à plus forte raison si elles sont en situation d’isolement.

Quelles sont les activités proposées ?

L’objectif est de faire des rencontres et de partager un moment ensemble. En ce sens, je souhaite organiser des repas, des apéros, des speed dating, des sorties, par exemple au cinéma. En parallèle, j’aimerais aussi mettre en place des ateliers créatifs, car, moi-même, je fais beaucoup de dessins et je pense que tout le monde devrait en faire ! Que ce soit du coloriage, de l’abstrait, de la peinture, etc.

Bien sûr, chaque participant peut demander ou proposer une activité que l’on essayera d’intégrer au programme.

Il faut que chacun puisse participer, alors, si une personne ne peut pas se déplacer, on pourrait également envisager une rencontre chez elle.

À qui s’adressent ces rencontres inclusives autour du handicap ?

À tous ! Il faut que tout le monde vienne, que l’on soit en situation de handicap ou non. Je veux créer du vivre-ensemble, un monde inclusif. Aujourd’hui, on exclut encore trop les personnes en situation de handicap. Une personne handicapée peut facilement se faire avoir sur internet, mais là ce sera du réel ! Les personnes de tout âge sont les bienvenues. On pourra faire des plans de table, avec d’un côté les enfants, de l’autre, les adultes. Lors de ces rencontres, les gens pourront discuter, dialoguer, partager du bonheur... !

Comment fait-on pour s’inscrire ?