3èmes RENCONTRES HANDIAGORA « Travail et Handicap »

La 3ème édition des RENCONTRES HANDIAGORA « Travail et Handicap » aura lieu le mercredi 10 MAI 2017 de 9h à 17h30 à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne.

Handiagora, c’est la réunion des acteurs du travail, de la formation et du handicap concernés par les démarches pour favoriser l’émergence et l’expression des talents professionnels

de personnes « extra » ordinaires !

Entrée libre, inscription gratuite sur le site http://handiagora.fr/pre-inscription-visiteur

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Agefiph, du FIPHFP, du Service Public de l’Emploi (Pole Emploi, Missions Locales, Cap Emploi), des villes de Lyon et Villeurbanne, Handiagora organise avec le magazine Handirect et Handi-Sup Auvergne les 3èmes RENCONTRES HANDIAGORA pour rendre possible des rencontres réelles et valoriser les métiers, les formations et l’alternance auprès des jeunes et des adultes en situation de handicap.

Cette année, les organisateurs mettent au menu de la journée un programme de découvertes des nouveautés de la loi Macron et El Khomri sur le handicap : les travailleurs indépendants handicapés et l’emploi accompagné. Les « dys » grande cause régionale 2017 seront également mis en avant pour l’accès à l’emploi.

Les raisons de participer aux RENCONTRES HANDIAGORA ?

Pour éclairer les projets professionnels des jeunes et adultes en situation de handicap en lien direct avec les besoins des employeurs et ainsi parler des conditions d’exercices et d’accès aux métiers ou à la formation !

Pour renforcer les opportunités de recrutement en particulier par l’alternance

Pour s’informer sur les actualités législatives concernant le handicap et l’emploi

Pour permettre aux employeurs et organismes de formation, aux professionnels de la santé au travail ou du handicap, aux prestataires proposant des solutions de compensation et d’aménagement de se rencontrer, de tisser des liens utiles.

Bien plus qu’un forum classique de recrutement, la manifestation est un lieu d’échanges en face à face qui favorise l’orientation des jeunes et des adultes, l’alternance. C’est aussi une journée rythmée par des rendez-vous pertinents sur l’actualité du handicap au travail, des débats sur les filières métiers, les parcours adaptés aux différents publics, les innovations sociales et des rencontres avec les prestataires spécialisés dans l’adaptation des postes de travail.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE HANDIAGORA :

Accueil LSF assuré

Entrée libre au public de 9h à 17h30

3 Conférences d’actualités pour les professionnels et particuliers le matin :

9h30 « Travailleurs indépendants handicapés : de nouvelles compétences à valoriser au titre de la DOETH»

10h30 « L’emploi accompagné : un dispositif pour sécuriser les parcours »

11h « Dys » et travail : de vraies compétences pour les employeurs » Ouverture par Sandrine Chaix Déléguée aux personnes handicapées de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Les « Dys » sont la grande cause régionale de l’année.

Espace Conseils -Orientation

L’accueil et l’orientation des visiteurs sera accompagné par les étudiantes du Master « Référent Handicap » de l’Université Lyon 2. Elles pourront répondre aux différentes questions et prodiguer les conseiller pour tirer le meilleur parti de la manifestation.

Espace Agora

Des intervenants experts, professionnels des métiers, témoins clés sur des thématiques d’actualité et sur les champs de l’emploi et du handicap éclairent tout au long de la journée des groupes de visiteurs sur des séquences de 30 minutes (programme sur le site 1 semaine avant l’événement).

Service Public de l’Emploi

Des conseillers Pole Emploi, Missions Locales, Cap Emploi informent les visiteurs sur les outils et dispositifs à leur service toute la journée et animent des ateliers collectifs de conseil à la recherche d’emploi l’après-midi.

Rectorat/CIO/ Universités de Lyon

Information des jeunes scolaires et étudiants sur la poursuite des études, les options possibles

Chambres Consulaires

Les missions handicap des 3 chambres consulaires régionales facilitent l’accès à l’apprentissage des jeunes et le relais aux TPE-PME !

Ateliers

Les intervenantes de Nassel Formation animent l’après-midi des ateliers visant à développer/ favoriser la relation à soi et aux autre, la dynamique de groupe, à lutter contre les discriminations en prônant l’entraide et la coopération.

14h30 : Oser son projet professionnel

15h30 : Se préparer à un entretien professionnel (image de soi, posture)

16h30 : Comment gérer ses émotions ?

Exposition art vivant

De 14h30 à 17h : une exposition des œuvres des résidents du Foyer de vie Belair accueillant des personnes handicapées mentales sera installée. Les artistes seront également présents pour peindre en direct. A prendre comme outil de sensibilisation original.