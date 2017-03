Rencontres Handiagora : Rendez-vous le 10 mai à Lyon

Rencontres Handiagora : Rendez-vous le 10 mai à l’Espace Tête d’Or de Lyon-Villeurbanne

Pour la 3e édition des rencontres Handiagora, Claudette Golfier s’est associée à Handirect et l’association Handi-sup Auvergne (elle-même organisatrice d’une importante journée sur l’emploi le 8 mars à Clermont Ferrand). Cette nouvelle dynamique ouvre les portes du succès à cette journée qui va réunir des employeurs, les services publics de l’Emploi, les organismes de formation et d’enseignement supérieur. Claudette Golfier nous en dit plus.

Où en êtes-vous dans l’organisation des 3èmes Rencontres Handiagora à Lyon ?



Le partenariat entre Handiagora, le magazine Handirect et Handi-sup Auvergne fonctionne parfaitement et démultiplie les contacts, les idées pour améliorer la formule, les initiatives pour faire de ce 10 mai un moment majeur en Rhône-Alpes autour du handicap et du travail. Nous comptons regrouper 70 à 80 structures.

L’approche particulière de cette journée suscite l’intérêt de nombreux acteurs : c’est à la fois un salon pour l’orientation professionnelle, la découverte de métiers, de formations, et un forum de recrutement pour l’alternance, l’emploi classique et même les jobs d’été. À ce titre, il permet aux employeurs et organismes de tous secteurs de trouver une présence pertinente en affichant clairement la raison de leur venue : promouvoir leurs métiers sans forcément embaucher immédiatement, chercher des candidats sur des offres identifiées, ou encore faire connaître un programme d’accès spécifique à un de leur métier. C’est par exemple le cas du Crédit Agricole Centre Est sur un programme d’alternance d’un an pour devenir conseiller client.

L’important pour nous est d’éviter la frustration des structures qui nous font confiance mais aussi des visiteurs. Nos communications seront attentives à clarifier qui est présent pourquoi !

L’autre atout majeur de la journée, c’est l’intérêt pour tous de rencontrer, échanger, et partager avec des prestataires spécialisés, de participer à des conférences et des débats. Deux espaces conférences seront prévus en parallèle avec des thèmes mobilisateurs pour l’emploi, des présentations de métiers, des témoignages d’acteurs, de personnes handicapées.

Les professionnels d’entreprises, du handicap, de la santé au travail seront invités comme les jeunes et adultes en situation de handicap à participer à nos trois conférences majeures : les travailleurs indépendants handicapés, l’emploi accompagné, les « Dys » dans l’entreprise.

Quel est l’intérêt d’être exposant sur Handiagora ?

L’intérêt majeur pour tout exposant ce sont précisément les rencontres effectives rendues possibles avec des jeunes et des adultes en situation de handicap s’interrogeant sur les pistes d’avenir, les métiers d’aujourd’hui ou de demain.

Beaucoup d’employeurs constatent que pour renforcer les opportunités de recrutement, il devient indispensable d’éclairer bien en amont les projets professionnels. La mobilisation des organismes de formation, des universités et écoles participe du même mouvement.

Permettre à une personne avec des besoins particuliers de comprendre les conditions d’exercice d’un métier, de sortir des idées fausses sur tel ou tel métier considéré comme peu attractif ou inaccessible, donner l’occasion aux centres de formation d’expliquer les parcours d’accès à ces métiers, c’est offrir la capacité aux individus de se projeter dans un avenir professionnel en lien direct avec les compétences attendues par les employeurs.

Pour tous, cette journée, est aussi l’opportunité de nouer des contacts privilégiés en amont et pendant l’événement avec l’ensemble des autres employeurs, prestataires d’aides techniques, dispositifs et organismes de formation présents.

Pour les « offreurs de solution » en matière d’aménagement de poste, de compensation, c’est l’opportunité de faire connaître les dernières innovations techniques, les outils pour concrétiser l’expression des talents extra – ordinaires dans les organisations.

Pour réussir ces rencontres, il est crucial de préparer bien en amont l’événement : une inscription comme exposant, c’est un engagement à travailler en proximité des organisateurs pour communiquer le plus tôt possible les informations sur les métiers, les offres, les parcours possibles. C’est avec cette matière que nous pourrons relayer aux partenaires, aux réseaux spécialisés pour mobiliser efficacement les publics.

Comment comptez-vous mobiliser les visiteurs ?

C’est évidemment un point crucial pour lequel nos atouts sont multiples. En priorité, nous travaillons en partenariat avec le service public de l’emploi pour mettre en place les outils et relais de communication auprès des publics concernés sur le périmètre Rhône élargi aux départements limitrophes. Pôle Emploi, Cap Emploi et les Missions Locales sont d’ores et déjà mobilisés dans l’organisation de la journée. Des affiches, des flyers sont distribués par exemple au dernier Mondial des métiers à Eurexpo. Le Rectorat de Lyon soutient également l’initiative et mobilisera les jeunes scolaires qu’ils soient en classe inclusive, adaptée ou spécialisée et leur famille. Un relais sur les académies proches est prévu.

Handi-Sup facilite la mobilisation des missions handicap des différentes Universités et Grandes Ecoles de la région qui assurent le relais auprès des étudiants. De nombreux acteurs associatifs et fédérations acceptent de relayer à leurs adhérents ou sympathisant les informations sur les 3èmes Rencontres.

Et puis il y a le magazine Handirect avec sont sites et ses réseaux sociaux très performants, l’association Handi-sup Auvergne qui anime un vaste réseau dans le domaine de l’emploi. Nous avons aussi notre page Facebook « Rencontres Handiagora » et nous avons prévu des communications ciblées, sur le hashtag #MontalentMonavenir !

Alors ? Qu’attendez-vous pour vous inscrire ?

Plus d’infos sur : www.handiagora.fr/les-rencontres-handiagora/le-salon-handiagora