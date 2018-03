Rencontres Handiagora 2018 : Journée emploi et handicap

Le 24 avril, à Lyon, les 4èmes RENCONTRES HANDIAGORA 2018, c’est l’événement pour faire avancer la question du handicap au travail.

Vous êtes :

Jeunes en situation de handicap, scolarisés en milieu ordinaire, adapté ou spécialisé ou sortis des cursus scolaires, parents ou proches d’un jeune en situation de handicap

Etudiants bénéficiant d’un aménagement, jeunes diplômés en situation de handicap

Demandeurs d’emploi ou salariés/agents en situation de handicap ou en risque de licenciement pour inaptitude,

Employeurs, dirigeants, RH, missions handicap, professionnels de la santé au travail, ainsi que représentants d’employeurs, de salariés, susceptibles d’être intéressés à croiser des confrères ou à trouver des prestataires pertinents en fonction des situations rencontrées

Professionnels de l’éducation, de l’insertion, du handicap,

Vous souhaitez :

Obtenir des informations pour avancer dans votre projet professionnel ?

Avoir à des propositions concrètes de formation, d’alternances, d’emploi ?

Echanger, rencontrer, partager entre pairs, avec des employeurs et organismes de formation ou prestataires de solutions techniques quel que soit le handicap ?

Connaître l’actualité sur le handicap dans l’emploi ?

Découvrir les dispositifs pour vous accompagner, les initiatives innovantes en matière d’emploi ?

Une soixantaine d’exposants, des conférences, des ateliers pratiques… vous attendent !

Les Rencontres Handiagora, c’est une journée consacrée au handicap au travail, un lieu de rencontres, de découvertes et d’échanges autour des thèmes de l’emploi des personnes en situation de handicap avec un focus particulier sur l’alternance.

Concrètement qu’est-ce qu’on trouve sur les Rencontres Handiagora 2018 ?

A partir de 9 h et toute la journée, les visiteurs peuvent avoir accès à :

des stands d’organismes de formation, de prestataires de compensation de handicap

un espace Agora avec des mini conférences programmées sur certains métiers et dispositifs

Des stands thématiques avec des professionnels pour éclairer sur :

« Réussir par l’alternance », « Démarrer dans la vie professionnelle », « Poursuivre des études supérieures », « Evoluer dans son parcours professionnel », « Fonction Publique et handicap » …

À partir de 13h et jusqu’à 17h30, des dizaines d’employeurs vous attendent sur leur stand pour faire découvrir leurs métiers, rencontrer des candidats sur leurs offres d’alternance ou d’emploi

Tout est organisé pour faciliter la prise de contact !

Des professionnels se tiennent à la disposition des visiteurs dès l’accueil pour orienter sur les stands.

Un mur des métiers et des offres donne une vision globale des opportunités proposées.

Des ateliers de conseils en petits groupes sont programmés l’après-midi pour aider dans les démarches :

– « Renforcer l’estime de soi », « Parler de sa RQTH et de ses besoins », « Valoriser ses compétences », « Le Jeu de l’oie de l’entretien ».

Le matin, 3 conférences vous permettent de découvrir des sujets d’actualités sur le handicap dans l’emploi

– 9h30 « Réussir par l’alternance » : des parcours emblématiques d’accès à l’emploi dans le secteur privé et public

– 10h30 « Se former aujourd’hui pour les métiers de demain » : une vision large et prospective des métiers porteurs d’emploi

– 11h30 « Autisme et emploi : tout un spectre à découvrir »

Avec la participation exceptionnelle de Josef Schovanec, philosophe, écrivain, rédacteur du rapport sur le devenir professionnel des personnes avec autisme en 2017

Retenez la date dans vos agendas : cet événement est fait pour vous !

Entrée libre sur simple inscription sur handiagora.fr

Organisées à Villeurbanne/Lyon par Handiagora, le magazine Handirect et l’Association Handi-sup Auvergne, les 4èmes Rencontres Handiagora bénéficie du haut patronage du Ministère du Travail.

Il est encore temps de devenir exposant !

Vous êtes employeur ?

Vous voulez enrichir vos équipes de nouvelles compétences ? Vous souhaitez attirer plus de stagiaires, d’alternants, de diplômés en situation de handicap ? Vos métiers sont mal connus ou peu attractifs ? Saisissez l’opportunité de changer leur image !

Vous êtes un organisme de formation ? Un prestataire technique ?

Vous favorisez l’insertion et la reconversion des personnes en situation de handicap ? Vous souhaitez attirer plus de stagiaires en situation de handicap ? Vous voulez faire connaître vos filières et être identifié comme un acteur engagé ?

Participez à cette dynamique et devenez acteur de la manifestation en réservant un stand !

Plus d’informations sur handiagora.fr

Photo : Joseph Schovanec interviendra lors des Rencontres Handiagora 2018 © Bruno Klein

Plus d’infos sur : http://handiagora.fr/