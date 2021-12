Rencontres et handicap : Une application ludique pour créer des liens

Ecouter article Ecouter article

L’application mobile Nolu propose aux personnes en situation de handicap de faire des rencontres amicales et/ ou romantiques à travers son système ludique

Faciliter l’accès à la vie affective, les rencontres et la naissance de nouveaux liens d’amitiés : c’est l’objectif de « nolu », application inclusive dédiée aux personnes en situation de handicap de 18 à 100 ans.

« Nolu propose une nouvelle approche en offrant une communauté de rencontres dans un cadre amusant, sécuritaire et inclusif, expliquent ainsi ses créateurs. Nolu se veut un mouvement culturel, un accès égal à des expériences romantiques ».

Échanger et faire des rencontres

Pour rejoindre la communauté, il suffit de télécharger l’application gratuitement sur Google Play, puis de créer un profil (homme, femme, membre non-binaire), en indiquant son âge et le type de relations et de rencontres recherchées (amour, amitié, compagnie…) ou tout à la fois « car l’un n’exclut pas nécessairement l’autre dans les moteurs de recherche de l’application », précisent les créateurs. Il est possible d’évoquer son handicap mais ce n’est pas bien sûr pas obligatoire.

Un moteur de recherche basé sur la personnalité et les attentes de chacun

Un court questionnaire est également proposé pour définir vos centres d’intérêt et traits de personnalité. Une fois la recherche lancée, vous pourrez consulter les profils qui ont été associés au vôtre en fonction des informations que vous avez fournies.

Pour en savoir plus sur cette application mobile dédiée aux rencontres entre personnes ne situation de handicap, rendez-vous sur la page d’information dédiée : https://nolurencontres.com/