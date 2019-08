Rencontres EDF Handisport : 4e édition annoncée !

EDF et la Fédération Française Handisport s’associent à nouveau afin d’organiser la quatrième édition des Rencontres EDF Handisport les vendredi 10 et samedi 11 septembre 2010. Pour la deuxième année consécutive, le village des Rencontres EDF Handisport s’animera dans le cadre exceptionnel du Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Cette 4e édition, sera parrainée par le champion olympique de natation, membre du Team EDF, Alain Bernard, qui inaugurera le village le vendredi 10 septembre à 11h. Parmi les nouveautés cette année, pour la première fois, la Fédération Française du Sport Adapté est conviée à l’événement, l’occasion de découvrir ses activité au service des personnes en situation de handicap mental et psychique.

Les Rencontres EDF Handisport, c’est l’occasion pour le public d’être sensibilisé et de découvrir la pratique sportive des personnes handicapées dans une ambiance festive, en dédramatisant le handicap par la découverte et l’échange.

Des activités tout public et adaptées à tous types de handicaps

Si pour la première fois, la Fédération Française du Sport Adapté sera présente pour proposer ses activités, la Fédération Française Handisport quant à elle, élargit cette année son programme d’activités en proposant du volley et du football pour les sourds. Pour accompagner le public dans sa découverte, des Champions seront présents. Ambassadeurs de leur discipline, plusieurs sportifs de haut-niveau effectueront des démonstrations ou lanceront des défis amicaux au public.

Pour découvrir et pratiquer : plus de 20 disciplines au choix

Le village est organisé en cinq zones, chacune correspondant à un type de pratique sportive: “Énergie” (athlétisme, haltérophilie, aviron, cyclisme…), “Équipe” (basket, foot fauteuil électrique, rugby, torball-goalball…), “Précision” (boccia, tir sportif, sarbacane, fléchette pendulaire, kinball, speedball…), “Duel” (lutte, judo, tennis de table, tennis, escrime…) et “Sensations” (escalade, danse, expression corporelle, parcours fauteuil…). Nouveauté 2010 : un mini stade d’athlétisme, entouré par deux terrains éphémères pour les sports collectifs et un court de tennis.

Des animations à tout moment

Mini tournois, duels face à des novices ou à de véritables champions paralympiques, défis ponctuels, quizz pour tester ses connaissances en sport, handisport ou sport adapté, cadeaux à gagner… Un “Passport” permettra d’effectuer un parcours spécifique de visite sur le site. Sur le stand EDF : studio photo, jeu sensoriel, animations ludiques, quizz en rapport avec la mission handicap et séances de dédicaces avec les athlètes du team EDF.

Infos pratiques

Entrée libre et ouverte à tous : familles, valides, handicapés, groupes, centres, scolaires…

Horaires d’ouverture au public : 9h à 18h30