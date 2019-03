Rencontres autour du handicap : Du 25 au 29 mars à l’Université Lyon 2

2e édition des « Rencontres autour du Handicap » de l’Université Lumière Lyon 2

L’Université Lumière Lyon 2 organise la seconde édition des « Rencontres autour du Handicap » du 25 au 29 mars 2019. Cet évènement vise à rendre perceptible la complexité et la diversité des situations de handicap et à mettre en valeur les dispositifs de prise en compte mis en place à l’université par l’ensemble des acteurs : communauté étudiante, personnels administratifs, personnels enseignants …

Pendant une semaine la Mission Handicap coordonne un programme proposant des manifestations culturelles, des animations ludiques et sportives et aussi des temps d’échange en lien avec la formation et la recherche. Plus de 630 étudiants Lyon 2 en situation de handicap sont accompagnés cette année par la Mission Handicap.

Les temps forts

Lundi 25 mars : Déjeuner à l’aveugle

Étudiants et personnels sont invités à partager un déjeuner les yeux bandés avec une personne déficiente visuelle.

Horaire et lieu : 12h, Restau U’ – Campus Porte des Alpes

Mardi 26 mars : Escape Game « Diversiteam : L’enquête immersive autour du Handicap ».

3 sessions de jeu, sur inscription.

Horaire et lieu : à partir de 10h45, Maison de l’Etudiant – Campus Porte des Alpes

Mardi 26 mars : Parcours découverte « Corps en lutte(s) »

À base de visites tactiles et d’audiodescription, en partenariat avec les étudiant.es de la promotion 2019 de la Licence Professionnelle Guide-Conférencier Lyon 2, visiteurs aveugles et malvoyants accompagnés, découvriront pendant une heure six moulages en détail montrant des corps en luttes, de l’antiquité au XIXe siècle.

En raison du nombre de places limitées, la réservation est obligatoire.

Cette médiation adaptée aux personnes déficientes visuelles sera proposée dès la réouverture du musée en mars prochain.

Horaire et lieu : à partir de 14h, Musée des moulages – Lyon

Jeudi 28 mars : Café LSF

Venez partager un café en découvrant la Langue des Signes Française et la nouvelle offre de formation proposée aux étudiants par le Centre de Langues de l’Université depuis la rentrée 2018/2019.

Horaire et lieu : 12h, Maison de l’Etudiant – Campus Porte des Alpes

Jeudi 28 mars : Spectacle de danse : « Porosités et transformations : source de création »

Et projection du film : « Se montrer vulnérable »

Cet évènement sera suivi d’un cocktail.

Horaire et lieu : 18h, Amphithéâtre culturel – Campus Porte des Alpes

Jeudi 28 mars : Projection/débat du film « Anne-Sarah K », en présence du réalisateur et d’Anne-Sarah Kertudo, auteure.

Cet évènement sera suivi d’un cocktail. Interprétariat en Langue des Signes Française – LSF.

Horaire et lieu : 18h, Grand Amphithéâtre – Campus Berges du Rhône

Et aussi : Conférence, Témoignages, Présence de l’association des chiens guides d’aveugle et du centre est, sensibilisation au sein d’atelier d’aide à la recherche de stage, quizz handicap, initiation handisports : basket, boxe, hand, …

Pour plus d’informations sur ces Rencontres autour du handicap consultez le programme dédié : www.univ-lyon2.fr