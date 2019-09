Rencontre nationale multisports Special Olympics

Dimanche 13 octobre, Special Olympics, le plus important mouvement sportif au monde dédié aux personnes atteintes d’un handicap mental organise une rencontre nationale au CDFAS, à Eaubonne (Val d’Oise).

Créée en 1968 par Eunice KENNEDY SHIRVER, sœur de JFK, Special Olympics est présidé par son fils, et neveu de l’ancien président des Etats Unis, Tim SHRIVER. Special Olympics est présent dans 170 pays répartis sur tous les continents, et est reconnu par le CIO. La marraine de la rencontre d’Eaubonne 2013 est VERONIQUE MANG. Elle sera présente au côté des athlètes et accompagnera celui qui portera le flambeau, symbole des Jeux.



Au proramme : plus de 1 200 personnes (athlètes handicapés mentaux, venus de toutes les régions de France -et une délégation italienne-, coatchs sportifs, professionnels de la santé et bénévoles) vont se retrouver dans l’exceptionnel complexe sportif d’EAUBONNE : le CDFAS – dimanche 13 octobre, pour participer à ces jeux. Plusieurs sports (foot, basket, judo, athlètisme) seront représentés et des parcours moteurs adaptés pour les sportifs lourdement handicapés seront également aménagés.

Pendant toute la duré de la manifestation, les sportifs auront l’opportunité de rencontrer des professionnels de la santé bénévoles qui vont évaluer leur santé dans plusieurs domaines : audition, dentaire, forme et bien être ainsi que dans le cadre d’une marche santé.