Rencontre nationale multisports 2009 Special Olympics

La “Rencontre Nationale multisports” Special Olympics 2009 se déroulera le 18 octobre 2009 dans l’un des plus beaux complexes sportifs de la Région Parisienne : le CDFAS, situé à Eaubonne, dans le Val d’Oise. Durant cette journée, 600 athlètes issus de 9 régions et de 44 établissements spécialisés vont concourir dans plusieurs disciplines : football, basket, judoet athlétisme. Des parcours moteurs adaptés sont proposés aux personnes

atteintes de handicap lourd.

Plus de 200 bénévoles (clubs sportifs, institutions spécialisées, partenaires et familles) sont d’ores et déjà mobilisés pour soutenir et encadrer les athlètes.

Cet événement sportif d’ampleur sera émaillé de temps forts et solennels : cérémonie d’ouverture avec défilé des athlètes, arrivée de la flamme, montée du drapeau, remises de médailles et cérémonie de clôture festive.

HOMMAGE A UNE GRANDE DAME

Le 11 août 2009, Eunice Kennedy Shriver, qui a créé et consacré sa vie entière à Special Olympics nous a quittés, à l’age de 88 ans. Elle laisse en héritage un mouvement sportif mondial consacré aux personnes déficientes mentales. Son engagement dans cette cause a permis de changer le regard des autres sur des millions de personnes, souvent « laissées sur le bord de la route », dans le monde, et de créer du lien social, indispensable à leur épanouissement, en leur permettant de s’insérer dans la société, par la pratique du sport.

De très nombreux articles de presse ont été diffusés suite à son décès, et des personnalités de tous horizons ont rendu hommage à Madame Shriver pour son engagement sans faille et ses actions exceptionnelles. Barack Obama a rendu hommage à “une femme extraordinaire qui nous a appris qu’aucune barrière physique ou mentale ne peut freiner la puissance de l’esprit humain”.

Benoît XVI, qui lui décerna en 2006 le titre de Dame de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, a adressé ses condoléances à la famille. Eunice Kennedy Shriver avait également reçu la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction américaine, et le prix de la Couronne française.

LE MOUVEMENT SPECIAL OLYMPICS

Créé en 1968, par Eunice Kennedy Shriver, soeur du Président Kennedy, ce mouvement a pris progressivement une ampleur internationale. A ce jour, Spécial Olympics est le plus vaste mouvement sportif international dédié aux personnes atteintes de handicap mental. Avec 160 représentations dans le monde, SO connaît une croissance constante en nombre de participants aux manifestations sportives (près de 2 millions d’athlètes et 1,5 millions de bénévoles). Special Olympics est reconnu par le CIO.

Spécial Olympics France (SOF), Association loi 1901, n’a cessé, depuis sa création, en 1991, de multiplier les opérations dans l’hexagone, au plan local, départemental et national. Chaque année, près de 8 500 sportifs, jeunes enfants et adultes, participent aux divers événements sportifs mis en oeuvre par des organisateurs locaux. SOF participe à des événements d’ampleur internationale, tels les Jeux Européens et Mondiaux – été et hiver -. Quelques chiffres pour ces Jeux : 8 000 athlètes en compétition, 40 000 bénévoles, 25 disciplines sportives, 6 programmes santé… 80 000 spectateurs aux cérémonies d’ouverture et de clôture. … Les prochains Jeux d’Eté se dérouleront en 2011, à Athènes.

Les soutiens