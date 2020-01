Rencontre France-Suède de football adapté

C’était le premier match à 11 pour l’équipe de France depuis le championnat d’Europe 2008 à Manchester. L’initiative de cette rencontre amicale qui aura permis aux dirigeants de faire le point sur leurs effectifs et de voir de nouveaux joueurs à l’action revient à la commune d’Elbeuf. L’absence de cinq joueurs sur les seize convoqués soulève néanmoins le problème de l’investissement de chacun dans le groupe France. Pour huit joueurs du groupe c’était le premier match à 11 en équipe de France, ils se sont bien intégrés et ont démontré beaucoup de qualités dans leur jeu. L’Equipe de France a bien maitrisé la première mi-temps en étant bien en place et en pratiquant un jeu avec beaucoup de qualités techniques. Elle a joué cette première période avec beaucoup de sérieux (1-0 à la mi-temps). Le début de la seconde période a été très difficile pour l’équipe, perte de son jeu, domination physique de l’adversaire qui avait décidé de nous bousculer. La réduction du score des Suédois à 1-1 nous a permis de nous ressaisir et de retrouver notre football en marquant deux nouveaux buts et de finir le match à 3-1. En conclusion, l’ensemble du groupe c’est bien comporté durant ces deux jours, les nouveaux joueurs se sont très vite intégrés à la vie collective et au jeu de l’équipe.