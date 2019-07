Rencontre « Fonction Publique et Handicap »

Etudiants et Jeunes diplômés en situation de handicap, vous voulez en savoir plus sur les métiers et les modes de recrutement de la fonction publique ? Venez rencontrer les représentants des villes de Lyon et de Villeurbanne, de la Direction de Contrôle Fiscal Rhône-Alpes Bourgogne et de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) le 24 mars.

Rendez-vous le jeudi 24 mars 2011

14H00 – 17H00

RENCONTRE AFIIJ AVEC DES PROFESSIONNELS

DANS LES LOCAUX DE L’ADAPT

7, RUE DE GERLAND- 69007 LYON

METRO OU TRAMWAY T2 ARRET JEAN MACE

Au programme…

+ Présentation des métiers de la fonction publique

+ Présentation du mode de recrutement spécifique des personnes reconnues travailleurs handicapés au sein de la fonction publique

+ Temps d’échange avec les intervenants qui répondront à toutes vos questions