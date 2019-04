Rencontre avec Pierre Mérigaud,chef de projet Autonom’lab

Pierre Mérigaud est chargé de mission du Living Lab Limousin, Autonom’Lab. Il anime et coordonne un réseau d’acteurs de la prise en charge de l’Autonomie des personnes et du handicap. Vous avez une idée innovante pour l’autonomie des personnes, vous avez un projet de création d’entreprise dans ce domaine ? Cet appel à projets est fait pour vous.



Qu’est-ce qu’Autonom’Lab ?

PM : Autonom’Lab peut être assimilé à un laboratoire des usages sur le modèle européen des Living Labs. C’est une nouvelle approche de la recherche et de l’innovation dans laquelle « l’usager » est associé tout au long du processus d’innovation (observation et compréhension des besoins, validation des fonctionnalités, tests, évaluation des solutions…). Le Living Lab du Limousin fédère des industriels, des laboratoires, des acteurs médico-sociaux, des institutions publiques et des représentants des « usagers », qui s’engagent dans le développement et la diffusion de solutions pour l’autonomie des personnes.

La Région Limousin vient de lancer un appel à projets de création d’entreprises sur cette thématique, quel est l’enjeu ?

PM : Le challenge que nous avons lancé est d’imaginer des solutions innovantes, nouvelles technologies, nouveaux usages, assurant un meilleur suivi et une meilleure sécurité des personnes dans un établissement, hôpital, MDPH… et à domicile. Ces nouveaux outils pourront s’adresser aux patients, aux soignants et aux aidants. L’appel a projets est ouvert jusqu’au 20 juillet 2009.

Quels types de projets attendez-vous ?

PM : Nous espérons voir apparaître des produits ou services qui intègrent de la domotique, de la téléassistance, de la télémédecine, des objets communicants, de l’interopérabilité, de la géolocalisation, de la robotique, de la technologie de type capteurs, RFID, détecteurs de chute, mais aussi de l’accessibilité, du design d’interfaces, de l’ergonomie, du lien social…

Cet appel à projets semblent se démarquer des autres, pourquoi ?

PM : En effet, c’est la possibilité de profiter d’une dynamique régionale qui a bénéficié récemment d’une reconnaissance nationale avec la sélection par le Gouvernement de la candidature au Centre National de Référence « santé à domicile et autonomie » portée par 4 régions, dont le Limousin.

Les cinq projets retenus recevront des enveloppes financières (20 000 € pour la catégorie projet en maturation et 70 000 € pour la catégorie projet en création / développement). D’autre part, nous nous engagerons à accompagner chacun des projets jusqu’au lancement de l’entreprise avec un chargé d’affaire référent du programme Apogée de Limousin Expansion. A noter qu’il y a également des possibilités d’hébergement du projet.

Et puis surtout il y a l’accès à un réseau d’experts avec le Living Lab Limousin, Autonom’Lab qui mettra à disposition son centre de veille et d’observation, son centre de R&D et de formation et sa plate-forme et validation pour tester des produits et services en mobilisant des « usagers ».

Où trouve-t-on l’information pour candidater ?

PM : Vous trouverez toutes les informations concernant l’appel à projets sur le site www.autonom-lab.com. Si vous souhaitez échanger avec un de nos collaborateurs pour savoir si votre projet peut être éligible, n’hésitez pas à contacter Emmanuelle Deplanche, chargée d’affaires « Autonomie des personnes ». Téléphone : 05 87 21 21 41 e-deplanche[at]limousin-expansion.fr

Autonom’Lab est financé par le Conseil Régional du Limousin et le Feder. Il est porté par Limousin Expansion, l’agence de développement et de l’innovation de la région Limousin.

Référent Autonom’Lab : Pierre Mérigaud p-merigaud[at]limousin-expansion.fr 05 87 21 21 68