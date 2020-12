Renault offre la première Zoé transformée à la fondation hospitalière Sainte Marie

Listen to this article Listen to this article





Le 12 septembre prochain, Claire Martin, directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise remettra les clés d’une ZOE à la Fondation Hospitalière Sainte Marie, proche de la FFH (Fédération Française de Handisport) et représentée par le Docteur Pailler et Gérard Masson respectivement.

Equipée d’aide à la conduite destinée aux personnes handicapées en cours de rééducation, ce véhicule non roulant servira de base pour aider le personnel de l’association à se former au transfert du fauteuil roulant vers le véhicule. Les clés du véhicule seront remis en présence de Gilles Mériadec, directeur Commercial de Renault TECH ainsi que d’Alim Latrèche, médaillé de bronze en épée aux Jeux de Londres 2012, et membre de l’équipe handisport que Renault accompagne jusqu’aux jeux paralympiques de Rio 2016

« Nous sommes fiers d’offrir le premier véhicule électrique transformé à Heudebouville à la Fondation Hospitalière Sainte Marie. Depuis 1995, date à laquelle Renault a signé son 1er accord en la matière, Renault mène une politique volontariste en faveur du handicap, tant auprès de ses clients, de ses collaborateurs, que de ses fournisseurs. Cette volonté se concrétise sur le terrain au travers l’offre TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) de Renault Tech, ainsi que par la politique de ressources humaines de l’entreprise en faveur de l’intégration des salariés en situation de handicap », précise Claire Martin, directeur de la RSE.

Le don de ce véhicule sur mesure s’inscrit dans le cadre du partenariat de Renault avec la Fédération Française Handisport (FFH), actif depuis 16 ans. Ce partenariat se traduit par un soutien financier et le prêt de véhicules de la part de Renault, et par un engagement de la FFH dans différentes actions de sensibilisation et de formation au handicap auprès des salariés du Groupe.