Renault: 100% de reclassement

Le constructeur d’automobiles s’est doté d’une politique de management très performante, dans laquelle les personnes handicapées ou en situation de perdre leur emploi pour des raisons de santé sont particulièrement bien cadrées. Cela méritait un zoom de notre part.

Pour cela, Philippe Vogin, responsable des conditions de travail, du développement durable et du volet social, a accepté de répondre à nos questions.

Propos recueillis par JMMC

Depuis quand la question du handicap et du maintien dans l’emploi est-elle une véritable préoccupation pour Renault ?

Philippe Vogin : C’est une préoccupation permanente ; depuis mon arrivée chez Renault en 1973, je l’ai toujours connue. Mais le premier accord que nous avons signé pour développer l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées date de 1995. Mais au-delà de cela, l’employabilité des personnes est un élément de compétitivité très fort. Que chacun ait un poste en correspondance avec ses attitudes est très important. La particularité de l’accord signé dans ce cadre est qu’il est le seul à ne générer aucune protestation de la part des partenaires sociaux. Ce thème fait l’unanimité dans notre grande société, ce qui est rare.

La direction est-elle aussi mobilisée que les salariés ?

Bien évidemment, il y a même, au niveau de la Direction générale, un texte fondateur des doits sociaux qui intègre l’égalité des chances et qui a été signé par la Direction générale et l’ensemble des syndicats européens du groupe. Comme vous le constatez, il y une véritable volonté politique.

A quel niveau d’embauche de travailleurs handicapés Renault se situe-t-il ?

Nous faisons travailler 43 000 salariés et, parmi eux, 3093 sont reconnus comme travailleurs handicapés, soit un taux de 7,2%. Avant la loi de 2005, nous avions un taux de 10,7%.

Tous les niveaux de handicap sont-ils présents parmi les salariés handicapés ?

Je le pense. Nous traitons aujourd’hui nos premiers dossiers de reconnaissance de la lourdeur du handicap et nous en avons une cinquantaine en tout à traiter. C’est une démarche particulièrement ardue qui demande beaucoup de temps et d’énergie. Les premiers dossiers sans restés sans résultat, on se demande alors pourquoi le faire.

De quelle filière vos salariés handicapés sont-ils principalement issus ?

Tout d’abord, certains de nos salariés vieillissants se sont fait connaître lorsque nous avons annoncé que des aides intéressantes leur seraient accordées. La pénibilité de certains postes, tout comme le handicap, peuvent amener à un départ à la retraite plus rapide. Nous avons noté une grande différence entre les ouvriers et les cadres et ingénieurs, les premiers étant deux fois plus nombreux à faire reconnaître leurs difficultés.

Comment identifiez-vous les personnes à risques ?

Nous sommes dotés, dans chaque site, d’un comité pour personnes à aptitude réduite (PAR), qui est composé du médecin du travail, de l’assistante sociale, des ressources humaines et de la hiérarchie. Ce comité se réunit une fois par mois pour discuter de la situation de tous les salariés. Personne ne peut y échapper. Le suivi de ces dossiers nous permet de faire en sorte que chaque personne occupe un poste à temps plein de manière efficace et du mieux possible.

Pour cela nous sommes relayés dans les ateliers par les partenaires sociaux qui veillent à l’ergonomie des postes. Chaque site emploie un ergonome à plein temps.

Nous faisons beaucoup d’efforts en termes de prévention, car une personne qui n’est pas bien dans son poste n’est en rien un avantage pour l’entreprise.

Quel est votre processus de maintien dans l’emploi ?

Le comité PAR mène ses réflexions sur les aptitudes des salariés fragilisés avec un regard global, qui tient compte des problèmes de santé, mais aussi de la situation personnelle de l’individu et de ses compétences professionnelles. Dans notre manière de voir les choses, si une personne doit rester 50% du temps assise, c’est qu’elle peut passer 50% du temps debout. L’inaptitude peut être conjoncturelle ou définitive et, selon les critères, nous lui cherchons un nouveau poste, d’abord dans un environnement proche, puis dans l’atelier, puis au niveau du département professionnel, puis au niveau de l’usine. Toutes les solutions sont étudiées pour maintenir la personne dans son environnement habituel et nous avons pour règle de faire une proposition sous les 15 jours. De plus, les tentatives de reclassement sont réversibles si elles ne sont pas concluantes.

Quel est le taux de reclassement de vos salariés ?

Nos reclassons 100% de nos salariés, car il n’est pas envisageable de laisser quelqu’un sans travail. Même un salarié qui devient lourdement handicapé suite à un accident est remis en posten, s’il le souhaite. Pour nous, ce qui est vertueux, c’est de travailler, et nous faisons tout ce qui est possible pour reclasser nos salariés. Cultiver le sentiment d’appartenance et de sécurisation dans le temps est très important pour nous.

Concernant le recrutement de personnes handicapées, que pouvez-vous nous dire ?

Nos recrutements se font principalement dans la partie ingénierie et tertiaire, où il y a moins de déclarations spontanées et de maintien dans l’emploi. Nous nous sommes engagés à faire 2% des embauches en faveur de personnes handicapées dans ces secteurs.