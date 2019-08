Remise du prix “Musées pour tous”

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication a remis le prix « Musées pour tous », le mercredi 9 décembre dans les salons du ministère. Le prix « Musées pour tous », doté de 50 000 euros, a pour objet de distinguer une réalisation d’excellence et de bonne pratique en matière d’accessibilité pour les visiteurs handicapés quel que soit le type de handicap (moteur, visuel, mental ou auditif). Il récompense des aménagements durables en matière de scénographie, muséographie et présentation permanente ; des documents d’aide à la visite ou d’information des publics handicapés, sur tout support ; des actions de méditation remarquables ayant permis ou facilitant l’accessibilité.

Pour cette troisième édition, le jury du prix « Musée pour tous » organisé par le ministère de la Culture et de la Communication a récompensé conjointement le musée d’Angoulême et le musée des Beaux Arts de Nancy (photo). Ces deux établissements ont été distingués pour avoir pris en compte les besoins de toutes les familles de visiteurs handicapés, tant dans les conditions de l’accueil des visiteurs que dans leurs offres culturelles.

Le Musée d’Angoulême se distingue pour être le seul musée de France à avoir reçu les quatre labels tourisme et handicap. Celui-ci propose de nombreuses visites multisensorielles qui s’adressent à toutes les catégories de public en situation d’handicap. Le Musée des Beaux Arts de Nancy, quant à lui, a mis en place un service innovant en direction des publics les plus éloignés de la culture. Cette « Mission Nouveaux Publics » propose soit des visites guidées soit des visites autonomes et vise à la conception d’offres multiples en matière d’accessibilité.