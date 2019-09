Remise du Prix Handilivre

Robert Hossein, Président du Jury, a remis le prix du meilleur roman à une représentante de l’éditeur Actes Sud pour « La Grande Eclaire » de Virginie Langlois. Il a salué cet hommage, mérité, rendu à ces livres et à ceux qui les écrivent. Il a, par ailleurs, souligné l’importance d’une telle manifestation pour l’intégration de chacun dans la société. La remise d’une mention spéciale du jury dans la catégorie jeunesse a été un moment particulièrement émouvant lors de cette soirée. Quand Monsieur Jean Barucq, Président de la Mutuelle Intégrance, a annoncé que le livre « Les trois amis » de l’Association Valentin Haüy avait été remarqué par le jury, des cris de joie ont résonné dans la salle. En effet, tous les jeunes de l’IMpro de Chilly-Mazarin, illustrateurs et auteurs de ce livre, étaient présents et ont pu s’exprimer afin de partager cet instant de bonheur.

Patrick Gohet, Délégué Interministériel aux Personnes Handicapées, a remis le Coup de Coeur Intégrance à Pascal Duquenne et sa maman pour le livre « Avant, pendant et après le Huitième Jour » édité par France Europe Editions. Un autre moment fort de la soirée où Pascal Duquenne a remercié tout le monde pour ce prix. Sa maman dite « Mamy Cacahuète » a fait part de sa joie d’avoir un fils aussi extraordinaire qui a donné un sens à sa vie. Cette femme attachante, qui ne manque pas d’humour, a fait une déclaration charmante à Robert Hossein en lui avouant avoir été amoureuse de lui il y a quelques années à l’époque d’Angélique marquise des anges.

Au total, ce sont 8 prix qui ont été décernés, dont la mention spéciale dans la catégorie jeunesse, le coup de Coeur Intégrance et un prix spécial du jury.

Les lauréats 2008/2009

Meilleur Roman: “La Grande éclaire” de Virginie LANGLOIS, éditions Actes Sud

Meilleure Biographie: “Enfance gommée” de Chantal Bruno, éditions Desclee De Bruwer

Meilleur Guide: “Vivre avec le handicap au quotidien” de Bernadette SOULIER, éditions Interédition-DUNOD

Meilleur Livre Lu: “J’arrive où je suis étranger” deJacques SEMELIN, lu par Pascal PARSAT, Adapté par l’Association Lire dans le noir

éditions du Seuil

Meilleur Livre Jeunesse: “Le Lion de Léonie” de Aude MAUREL. éditions d’Orbestier. Mention Spéciale pour l’ouvrage Les trois meilleurs amis, réalisé par l’Association Valentin Haüy, avec Assa, Aurélie, Faith, Rabah, Brahim et Yann,

Coup de Coeur: “Pascal Duquenne. Avant, pendant et après le huitième jour” Mamy Cacahuète, dont les propos ont été recuillis par Gilbert SERRES France Europe éditions

Prix Spécial du Jury: «Handicaps et sexualités», le Livre blanc, Collectif sous la direction de Marcel NUSS, éditions DUNOD, Action Sociale