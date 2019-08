La remise du 1er prix de l’Audio lecture se fera lundi 29 mars 2010 à 15h Au Salon du Livre de Paris au Salon de lecture du pavillon des 30 ans, en présence de Madame Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française, marraine du prix. Le Lions Clubs International et l’Association des Donneurs de Voix s’associent pour créer le premier prix littéraire français dont les membres du jury sont exclusivement des personnes déficientes visuelles ou aveugles des Bibliothèques Sonores.

Ce prix récompense un second roman écrit en français. Les ouvrages retenus ont été enregistrés par quatre donneurs de voix. Il s’agit aussu de donner la parole à des personnes qui ne peuvent plus lire, leur faire vivre une aventure littéraire réservée habituellement aux autres, favoriser l’éclosion des jeunes talents et mettre en valeur le travail trop discret des bénévoles.

200 audio lecteurs ont choisi de remettre le prix à Hayat El Yamani pour son roman “Rêve d’envol” publié chez Anne Carrière. Une fable moderne inspirée d’une histoire vraie, un livre poignant qui soulève des questions existentielles cruciales.

Contacts :

En France, le Lions Clubs compte 30 000 membres au service de l’Homme, 1,2 million dans le monde. Partenaires dans la cité, ils s’engagent par leurs réflexions et leurs actions à améliorer le bien être de la société.

L’une des principales actions des Lions est l’éradication de la cécité.

Le Lions Clubs International nomme chaque année des représentants auprès de l’OMS, de l’UNICEF et de l’UNESCO. Sa Fondation Internationale a été élue 1ère ONG du Monde.

L’Association des Donneurs de Voix a été créée en 1972 par le Lions Clubs International afin de rompre l’isolement des personnes déficientes visuelles. Reconnue d’utilité publique en 1977, l’ADV gère les 120 Bibliothèques Sonores.

Ces bibliothèques dont le fonctionnement est assuré par des bénévoles, proposent plus de 350 000 livres sonores, des grands classiques aux ouvrages contemporains, majoritairement sur support CD

au format MP3, livrés à domicile en franchise postale. Elles servent plus de 15 000 audio lecteurs en France

Martine BEJOT 01 46 04 21 88 / 06 07 59 22 87 Lions Clubs Salon du livre

Catherine CHAZE 01 49 73 40 53 / 06 11 08 91 48 Association des Donneurs de Voix

Andréa LE MASNE alemasne@orange.fr coordinatrice Lions Clubs du prix