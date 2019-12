Remise du 1000e chien d’assistance à Ylan, 5 ans, à l’occasion des 20 ans d’Handi’chiens

Dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire, Véronique Dubarry accueillera à l’Hôtel de Ville l’association Handi’chiens qui pour ses vingt ans remettra le 1000e chien d’assistance à Ylan, cinq ans.

Depuis sa création, Handi’chiens remet gratuitement aux personnes handicapées moteur, enfants ou adultes en fauteuil, des chiens d’assistance, capables de répondre à plus de cinquante ordres. Ces chiens favorisent l’autonomie et l’insertion sociale des personnes en situation de handicap et apportent aussi un soutien moral et affectif en aidant à surmonter les difficultés de la vie au quotidien.

Retrouvez les autres rendez-vous du Mois Extra-Ordinaire sur www.paris.fr

Date et lieux de l’évènement :

Samedi 17 octobre à 14h

Hôtel de Ville

3, rue Lobau (4e)