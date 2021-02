Remise des Trophées de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement architectural du Rhône 2010

Ecouter article Ecouter article





Afin de stimuler l’innovation et la création architecturale, urbaine et paysagère dans le Rhône, le Département du Rhône et le CAUE du Rhône se sont associés en 2008 pour créer le Grand Prix de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône, remis en février 2009. En 2010, pour sa deuxième édition, Le Grand Prix met tout particulièrement l’accent sur la question du logement, enjeu central des années à venir, à travers son thème « Habiter au XXIe siècle » et la création de deux prix spécifiques: le Prix Habitat accompagné de trois mentions : maison contemporaine, logement collectif, habitat social et le Prix Réhabilitation et création contemporaine.

Le jury, composé de personnalités reconnues du monde du l’architecture, se réunira le jour de lacérémonie et désignera les lauréats, parmi les trente dossiers présélectionnés, des six catégories du Grand Prix :

1. Prix Habitat et trois mentions : maison contemporaine, logement collectif, habitat social.

2. Prix Architecture publique de proximité.

3. Prix Réhabilitation et création contemporaine.

4. Prix Aménagement urbain et paysager.

5. Prix Découverte décerné à un concepteur pour l’une de ses réalisations dans le département du Rhône.

Seul prix doté d’une somme de 5000 euros.

6. Prix du Public récompense la réalisation favorite du grand public ayant voté.

LUNDI 8 NOVEMBRE 2010 À 18H30 dans les salons de l’Hôtel du Département 29-31, cours de la Liberté – Lyon 3e