Remise des Prix Territoriaux 2010 dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités Locales

Les Prix Territoriaux, lancés par la Gazette des communes et la GMF en 2000, sont destinés à récompenser et à faire connaître les meilleures réalisations impliquant plusieurs métiers et services au sein d’une même collectivité territoriale. Invitées à la transversalité, les collectivités se mobilisent pour un service public local encore plus efficace et répondant à leurs besoins. Un jury, présidé par Jacques Pélissard, Président de l’Association des Maires de France et Maire de Lons-le-Saunier, et composé de Philippe Yvin, Directeur général des Services du Conseil général de Seine-Saint-Denis, d’Alain Piffaretti, Rédacteur en chef de la Gazette et de représentants de la GMF, a distingué six initiatives pour la 11ème édition des Prix Territoriaux :

▪ La démarche de sensibilisation des internes en médecine à l’exercice de la médecine générale en milieu rural et d’incitation à s’installer en Lozère, par le Conseil général de la Lozère.

▪ L’opération d’été pour les enfants de 0 à 3 ans issus de familles en situation de précarité : distribution alimentaire et consultations au titre de la prévention et du développement de l’enfant, par le CCAS de la Ville de Lyon.

▪ La mise en oeuvre du projet politique de l’équipe municipale de façon participative, par la Ville de Caen.

▪ La création d’un réseau de bus de transport public adapté à tous les usagers, par la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis.

▪ L’organisation d’un séminaire interne sur le handicap et d’une semaine d’animations auprès du grand public sur ce même thème, par la Ville de Poitiers.

▪ Prix “Coup de coeur” du Jury : La mobilisation des habitants autour d’un projet artistique sur l’histoire des quartiers Landy (Auberviliers) et Cristino Garcia (Saint-Denis), par la Ville d’Aubervilliers.

Partenaires depuis la création des Prix Territoriaux, La Gazette des communes, hebdomadaire des collectivités et des agents territoriaux, et la GMF, assureur des agents des services publics, conjuguent leurs efforts pour accompagner l’évolution des métiers et de ses pratiques au service du public.

Mardi 23 novembre 2010 – 18 h 30 – Salon des Maires et des Collectivités Locales Dans le Village Territorial, Pavillon 2/1 – Stand C92 – Porte de Versailles – PARIS Guillaume PROT, président du Groupe Moniteur Patrice FORGET, directeur général délégué du Groupe GMF remettent leur diplôme aux six collectivités territoriales lauréates des “Prix Territoriaux” en présence de Philippe RICHERT, Ministre chargé des Collectivités territoriales et de Jacques PÉLISSARD, Président de l’Association des Maires de France