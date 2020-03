Remise des prix « Prévenir pour Aider à Grandir »

Suite à l’appel à projets lancé en décembre dernier, la Fondation Solidarité SNCF a remis, le jeudi 18 juin au Collège des Bernardins, les prix aux associations lauréates. Sous le thème « Prévenir pour aider à grandir », ce premier appel à projets a pour objectif de prévenir l’illettrisme auprès des jeunes en difficultés. Comme l’a souligné Bernard Emsellem, Vice-président de la Fondation Solidarité SNCF : « le rôle de la Fondation est de prolonger, vers les publics les plus fragiles, les valeurs de la SNCF : responsabilité, proximité et innovation». 313 associations ont répondu à cet appel à projets des quatre coins de France. 79 projets ont été lauréats pour une dotation globale de 329 000€ et parmi eux 4 projets ont été distingués.

La Fondation Solidarité SNCF s’engage auprès des jeunes dans les étapes cruciales de leur vie

Pour prévenir l’illettrisme et donc favoriser l’insertion sociale et professionnelle, cet appel à projets concernait deux étapes déterminantes de la vie d’un enfant : la petite enfance et les années collège.

– Le premier volet concerne tous les projets ludo-éducatifs pour les moins de 6 ans, donnant le goût des mots et privilégiant l’implication du milieu familial.

– Le deuxième volet concerne les « années collèges » qui peuvent être créatrices de fossé pour certains jeunes en difficulté scolaire. Les projets retenus sont orientés vers le développement des capacités de création et d’expression chez les 10 – 14 ans, par des voies d’apprentissage différentes et complémentaires des méthodes scolaires.

Des professionnels impliqués dans la prévention de l’illettrisme:

– Bernard Emsellem, Vice-président de la Fondation Solidarité SNCF,

– Marie-Thérèse Geoffroy, Directrice de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme,

– Bruno Germain, Chargé de Mission pour l’Observatoire National de la Lecture,

– Damien Jouillerot, Acteur révélé dans le film Monsieur Batignole,

– Alexandre Malafaye, Ecrivain,

– Marie-Hélène Pierres, Déléguée Générale de la Fondation Solidarité SNCF,

– Caroline Thompson, Docteur en psychologie clinique

Cet événement a permis d’échanger sur la problématique de l’illettrisme qui touche 9% de la population française.

79 lauréats dont 4 prix honorifiques :

– le Prix de la ruralité a été brillamment décroché par l’association d’Auvergne « Ecrits », et son projet « Histoire en mouvement » mettant à l’honneur la région clermontoise et ses désormais nouveaux écrivains !

– le Prix de l’innovation a été remis à l’association de Provence Alpes Côte d’Azur « Les Ornicarinks » pour le projet « Quand les enfants parlent aux enfants ». L’idée forte ? Faire créer un livre par des jeunes de 6ème, eux-mêmes en difficulté, à destination des élèves de CM2… Pour qu’évolution rime avec transmission !

– le Prix « Petite Enfance » a récompensé l’association « Bulles de théâtre », implantée en Picardie, pour son projet de spectacles et d’espaces de contes : « Continabulles »

– le Prix « les Années Collège » a été décerné à l’association « La Maison du Grand Cerf de Ronchin », Nord-Pas-de-Calais avec le projet « Lire et écrire la Ville » permettant aux enfants de se révéler en tant qu’écrivain en réalisant leur propre livre.

La remise des prix a été animée par Maïtena BIRABEN et en présence du jury :