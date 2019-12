Remise des prix media de la Fondation pour l’Enfance 2010

La 24e soirée de remise des prix media de la Fondation pour l’Enfance aura lieu le lundi 27 septembre 2010 à partir de 18h30, sous la présidence d’Anne-Aymone Giscard d’Estaing. La cérémonie sera ouverte par Patrick Poivre d’Arvor et clôturée par Stéphane Bern. Comme chaque année un jury de professionnel a choisi de primer des œuvres de télévision de qualité qui ont cherché à améliorer l’information et la sensibilisation du public dans les domaines suivants : l’enfance en danger, les droits de l’enfant, la protection de l’enfance, la prévention en matière de violence et de maltraitance et la résilience des enfants.

Parmi les critères de sélection, à noter que les films doivent apporter un éclairage novateur ou des informations nouvelles, et que les moyens utilisés pour traiter ces sujets et toucher le public doivent exclure tout voyeurisme ou tout aspect racoleur.

Cette année, le palmarès comprend 9 documentaires qui se partagent citations, mentions et bien entendu le Prix media de la Fondation pour l’Enfance.

Les lauréats seront sera présentés le 27 septembre 2010.

Accueil du public à partir de 18h30, début de la cérémonie à 19h00 et cocktail dinatoire à 21h00.

Renseignements et invitations sur le site www.fondation-enfance.org