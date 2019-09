Remise des Prix de recherche 2009 DREES-CNSA

Pour la première fois, un prix de master 2 et un prix de thèse seront remis à de jeunes chercheurs impliqués dans les domaines du handicap et de la perte d’autonomie. Les Prix de recherche ont été créés en 2009 par la CNSA et la Mission Recherche (MiRe) de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Ces prix sont une des modalités de l’appel à projets permanent de recherche sur le handicap et la perte d’autonomie lancé conjointement par ces deux institutions. Cet appel vise à développer et structurer la recherche dans le domaine, en encourageant en particulier le travail de jeunes chercheurs. Cet appel à projets de recherche est ouvert à l’ensemble des disciplines concernées par le handicap et la perte d’autonomie (sociologie, sciences de l’ingénieur, épidémiologie, sciences politiques, économie, droit, histoire, anthropologie, etc.). Mercredi 17 février 2010 à 11h30 CNSA, 66 avenue du Maine 75014 Paris