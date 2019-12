Remise des 4 Trophées Handistar

Les lauréats des Trophées 2009 : Scarabée Biocoop, Espace Ferrié, et Villejan Optique ex-æquo avec Zen Esthétique. C ‘est en présence de plus d’une centaine d’invités (représentants d’associations, clients Handistar, élus,..), que s’est déroulée la Première édition des Trophées Handistar, vendredi 11 décembre 2009, à Acigné. Les prix récompensent des commerces et des espaces publics pour leurs initiatives en matière d’accessibilité pour tous.

Dans la catégorie Restauration / métiers de bouche :

SCARABEE BIOCOOP – Cleunay – Rennes

– Dans la catégorie Espace Public : Espace Ferrié, Musée des Transmissions – Cesson-Sévigné

Dans la Catégorie Autre Commerce : Ex- Aequo

– ZEN ESTHETIQUE – Les Longchamps- Rennes

– OPTIQUE VILLEJEAN – Rennes

Un prix spécial a été également remis parmi tous les inscrits pour saluer une 4e initiative:

Le GOUT du PAIN, boulangerie, à Rennes.

Les candidatures et la mise en place de ces Trophées sont la preuve d’une réelle volonté de la part des commerces et autres espaces publics de prendre en compte et d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En partenariat avec Rennes Métropole, l’APF, l’Association Valentin Haüy et Jaccede.com, Handistar a organisé les Trophées Handistar 2009 de l’accessibilité, un concours pour récompenser les initiatives et les agencements en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

CATÉGORIE ESPACES PUBLICS

1) Espace Ferrié – Musée des Transmissions

Ouvert à un public de tout âge, l’Espace Ferrié – Musée des Transmissions présente l’évolution des techniques de l’information et de la communication civile et militaire, des premiers signaux de fumée aux moyens de transmission par satellite. Parmi ses actions en direction des personnes en situation de handicap : ascenseurs pour accéder aux étages et en redescendre.

Le jury souligne :

« Musée pensé à la construction pour prise en compte du handicap, libre circulation, panneau en braille, sensibilisation au braille, tarifs : gratuit pour les accompagnateurs, tarif de 3 € valable 1 an, partenaire carte club Handistar, beaucoup de films, panneaux simples d’accès, effort de vulgarisation. Mobilier agréable, des chaises et des bancs, sont disposé à chaque étage pour pouvoir se reposer. Très bonne impression globale et musée qui paraît accessible à la plupart des handicaps. »

Avaient été retenus :

Festival les Tombées de la Nuit

Médiation Métropole – PIMMS Rennes Sud

CATÉGORIE RESTAURATION / METIERS DE BOUCHE

1) Scarabée Biocoop

Magasin d’alimentation biologique, également connu pour son restaurant végétarien biologique, le Scarabée Biocoop sait se faire accueillant pour toutes les personnes à mobilité réduite désireuses de se nourrir sainement : accessibilité handicapés avec parking réservé, personnel mis à disposition pour aider les personnes en situation de handicap… sans oublier pour l’une de ses employées elle-même directement concernée, un monte escalier électrique.

Le jury souligne :

« Alimentation colorée, allées larges, circulation aisée entre les rayons. Aide à la clientèle, port des courses si besoin, mise à disposition d’une caisse spécifique plus basse. Place de parkings réservées handicapés. Sensibilisation du personnel notamment par le fait que des personnes handicapées font partie du personnel de l’entreprise. »

Avaient été retenus :

Café-laverie Les Chaussettes de l’Archiduchesse

Bistrot à tartines – L’Epicerie

CATÉGORIE AUTRES COMMERCES

1) ex-aequo

Zen Esthétique: Si cet institut de beauté présente toutes les prestations classiques attendues, il s’oriente beaucoup sur le bien-être de ses clients au profit d’une relaxation totale.

Elle-même handicapée moteur, la responsable a conçu tous les plans de son institut : pièces vastes, tables électriques, douches et WC adaptés.

Le jury souligne :

« Nadège Ohlman étant elle-même une PMR, sait mieux que quiconque, comment répondre aux attentes, aux besoins des personnes dont les pathologies s’associent à tout handicap moteur. Associée à une professionnelle du métier ayant à son actif plusieurs années d’expérience. Nadège Ohlman a fait former sa collègue lors de ses séances personnelles de Kiné (transfert…). Le sourire de Nadège met d’emblée le client en confiance . L’institut accueille hommes, femmes, et personne à mobilité réduite. Conseils personnalisés. »

et Villejean Optique: magasin dédié à l’optique – lunetterie, l’enseigne n’a manifestement pas « la vue courte » au moment d’accueillir les personnes en situation de handicap : pas de marche, portes

automatiques, tablette de caisse à hauteur réglementaire, circulation aisée des fauteuils roulants et sanitaires adaptés…

Le jury souligne :

« Opticien – magasin entièrement accessible pour les personnes à mobilité réduite – prise en compte des handicaps visuels (malvoyants) et moteurs (adaptation de la hauteur des miroirs), facilités de paiement quand non prise en charge du tiers payant par les mutuelles (= paiement différé en attendant le remboursement de la mutuelle). Très proche de la station de métro JF Kennedy – pas de problème de trottoir – pas de problème de stationnement (parc relais Kennedy + possibilité de stationnement pour un véhicule Handistar). Très bon accueil, conseils, personnel à l’écoute, se met (physiquement en baissant son siège) à la hauteur des personnes en fauteuil pour le réglage des lunettes »

Avait été retenu :

IN-TY

PRIX SPÉCIAL

Le Goût du Pain

Porte d’entrée large, accès au magasin sans marche, espace large pour faciliter le passage des fauteuils, vendeuses disponible pour aller vers la personne handicapée, lui apporter ses achats et lui ramener sa monnaie

Le jury souligne :

« Accueil personnalisé lors de la visite, description des produits par la vendeuse, en présence de personnes en fauteuil. La vendeuse se déplace auprès du client pour porter les courses (les ranger), rendre la monnaie… Sensibilisation du personnel (raisons familiales expliquées par la propriétaire) »

Le concours Handistar

Pour reconnaître et récompenser les initiatives en matière d’accessibilité. Handistar organise les « Trophées Handistar 2009, l’accessibilité pour tous! » pour récompenser les initiatives et les agencements en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cet événement est réalisé en partenariat avec Rennes Métropole, l’APF, l’Association Valentin Haüy et Jaccede.com. Il s’adresse aux commerçants, chefs d’entreprise, ou responsable(s) d’un lieu accueillant du public, sur Rennes Métropole



Trois catégories sont proposées

– Commerces

– Entreprises privées

– Espaces publics (hors collectivité territoriale)

Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 15 octobre 2009 en remplissant le formulaire à disposition sur le site dédié : www.trophee-handistar.com

Le Jury composé de représentants de l’AVH, l’APF, Rennes Métropole, Jaccede.com et d’Handistar sélectionnera 3 candidats par catégories.

Les noms des lauréats seront connus lors d’une soirée de Gala le 11 décembre prochain.

Règlement et inscription sur le site et sur www.handistar.fr

Vous pouvez consulter le règlement et vous inscrire sur le site www.trophees-handistar.fr