Organisé par le CRIAS-MIEUX-VIVRE

Les médiations : Remettre l’adulte âgé ou handicapé au coeur du processus de résolution de conflit.

Au programme :

La médiation familiale : pour qui, par qui, comment et pour quoi faire ?

Isabelle Paillard-Brunet, Médiatrice en formation à l’Institut des Sciences de la Famille à l’Université Catholique de Lyon.

Les temps de médiation entre l’adulte âgé, sa famille et les aidants professionnels à l’OVPAR : Un dispositif d’aide aux aidants – Une évolution des pratiques et postures professionnelles.

Isabelle Dury, Responsable du service réflexion et concertation de l’OVPAR – Ingénieure social

Découvrir : les cercles restauratifs : le conflit comme occasion d’une meilleure compréhension mutuelle.

Marie-Dominique Texier, psychologue clinicienne.

L’inscription est gratuite et se fait auprès de Cidalia Guimaraes



Par téléphone : 04 78 62 98 24



ou par mail :contact@criasmieuxvivre.fr