Remboursements des soins médicaux de ville en hausse de 2,6 %

Les remboursements des soins de ville ont augmenté de +2,6 % sur les trois premiers mois de l’année 2009 par rapport à la même période l’an dernier. Selon les derniers chiffres de l’Assurance-maladie, pour le seul mois de mars, le taux de croissance atteint +2,3 % contre +3,3 % le mois précédent.

La croissance des remboursements d’honoraires médicaux et dentaires reste modérée : +1,9 % à fin mars 2009. Au premier trimestre, les versements d’indemnités journalières (+6,4 %) et de frais de transports (+7,1 %) restent les postes les plus dynamiques. Sur la même période, les versements aux établissements du secteur public progressent pour leur part de +4,8 %. « Au total, les versements sur le champ de l’ONDAM progressent de +4,1 % à fin mars 2009 », indique l’Assurance-maladie.

