Remboursement des frais de transports des personnes handicapées: le flou règne

Le plafonnement du remboursement des frais de transports à 200 euros est pourtant prévu dans les dispositions créant la prestation de compensation du handicap (Pch). Pour Mme Létard la Pch « a vocation à venir en plus des aides déjà prises en charge par l’assurance-maladie ». Elle a demandé qu’il n’y ait pas de rupture de prise en charge et parle aujourd’hui d’ “ajuster” la Pch.

La prestation nouvelle – 200 euros par mois – est, de fait, très insuffisante pour les handicapés dont les frais de transport sont en général bien plus élevés. Une situation que l’Association des Paralysés de France (APF) a dénoncé la semaine dernière, tout comme la Fnath.

La Caisse nationale d’assurance-maladie affirme de son côté qu’il n’y aura pas de modification unilatérale pour le remboursement des frais de transports actuels des adultes handicapés. (source Viva)