Remaniement: pir l’AD-PA, “il faut un ministre des personnes âgées et handicapées”

PARIS (AFP) L’AD-PA, association de directeurs de maisons de retraite et de services à domicile, a demandé vendredi un ministre de plein exercice chargé à la fois des personnes âgées et des personnes handicapées alors que le remaniement ministériel devrait intervenir en début de semaine prochaine. Il faut un ministre, et non un secrétaire d’Etat, car “les problématiques essentielles (…) que sont la démographie, la longévité et la fragilité doivent être présentes chaque semaine au Conseil des ministres”, écrit l’AD-PA dans un communiqué.

Et il faut qu’il “regroupe personnes âgées et personnes handicapées car le projet de loi sur l’aide à l’autonomie et contre la dépendance doit être porté pour les personnes handicapées quel que soit leur âge”.

Le gouvernement a promis d’ouvrir prochainement le débat sur la réforme de la dépendance des personnes âgées et handicapées.

Actuellement, le secteur des personnes âgées est porté par un secrétariat d’Etat aux Aînés et celui des personnes handicapées par celui de la Famille et de la Solidarité, tous deux sous l’égide du ministère du Travail.

Selon l’AD-PA, la succession de trois ministres en moins de deux ans, a “conduit notamment à des mesures incohérentes de baisse des moyens pour l’aide aux personnes âgées alors que les manques et les retards français sont unanimement reconnus”.

Cette association accuse régulièrement l’Etat de récupérer, au profit de l’assurance maladie, des fonds initialement prévus pour les personnes âgées et handicapées.

