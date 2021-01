Jeunes en difficulté psychique : Ouverture d’un relais à Villeneuve d’Ascq

Ecouter article Ecouter article





Afin de mieux soutenir les jeunes en difficulté psychique, le relais Lycéens/Étudiants ouvre ses portes dans le but de permettre une réadaptation à la scolarité.

Depuis l’arrivée du Covid-19, la santé est devenue un sujet très préoccupant pour beaucoup de personnes, notamment pour les jeunes en difficulté psychique. Effectivement, les besoins de soins se sont davantage multipliés pour ces adolescents et jeunes adultes qui développent certaines pathologies lourdes de 12 à 25 ans. Une intervention pendant cette période peut parfois s’avérer décisive. C’est pourquoi le relais lycéens/étudiants accueille les jeunes en difficulté psychique afin de mieux les prévenir, les repérer, les évaluer et les orienter.

Un établissement très ouvert et accessible à tous

Ce relais dédié aux lycéens et jeunes en difficulté psychique est situé à la Clinique FSEF des 4 Cantons à Villeneuve d’Ascq. Il s’inscrit bien évidemment à l’interface des institutions scolaires et universitaires et des structures de soins psychiatriques. Dans le cadre d’un projet global « Soins-Études-Réadaptation », l’établissement a comme ambition d’utiliser l’articulation des soins et des études comme un ressort essentiel du traitement médical. Parmi les principales pathologies traitées, on trouve la psychose, les troubles de conduites alimentaires, les troubles de l’humeur, les différents états dépressifs, les troubles de la personnalité, les états limites, les phobies scolaires et les troubles névrotiques invalidants.

Cependant, les patients accueillis au sein de l’établissement ne sont pas encore tous insérés dans un système de soins, mais ils pourront tout à fait être orientés par un médecin traitant, un psychologue, un psychiatre ou un infirmier scolaire lorsqu’un absentéisme ou un malaise au sein de l’établissement sera constaté. Les jeunes en difficulté psychique pourront ainsi être reçus afin d’évaluer plus précisément leur situation dans l’objectif de recevoir une prise en charge très adaptée.

Différentes consultations d’évaluation et d’orientation

Pour les lycéens ou les étudiants, le point d’appel de la consultation est centré sur les problèmes concrets de la vie quotidienne du jeune, de sa famille et plus spécifiquement les symptômes scolaires à savoir le décrochage ou le problème de réorientation. C’est pourquoi, afin de limiter le plus possible ce type de problème, l’établissement propose plusieurs consultations pour aider les jeunes en difficulté psychique.

Les différentes options se déroulent sous quatre formes distinctes. Tout d’abord, un premier accueil est effectué par un(e) infirmier(ère) qui est là pour recueillir la demande du patient. Si nécessaire, une rencontre est tout à fait envisageable avec un psychologue et/ou un médecin psychiatre, un infirmier, un éducateur ou un pédagogue dans le but d’évaluer la situation avec un total de 6 consultations au maximum. Ou alors une rencontre peut avoir lieu avec l’entourage des jeunes en difficulté psychique concernés, ou encore une simple mise en lien avec les partenaires extérieurs de soins, éducatifs, sociaux, ou pédagogiques.

Pour bénéficier de ce service pratique, il suffit simplement de prendre rendez-vous le mardi et le jeudi en appelant le 03 20 43 88 16. Une permanence d’accueil est mise en place le mardi de 13h30 à 17h, et une permanence téléphonique est également à votre disposition le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.fsef.net/index.php/etablissements/relais-etudiants-lyceens

Robin Hubert