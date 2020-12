Rejoindre les transports en commun depuis les gares franciliennes

Listen to this article Listen to this article





Un nouveau service permet aux personnes en fauteuil roulant de rejoindre, depuis une gare SNCF du réseau de train banlieue non accessible, la gare ou la station de banlieue accessible (train, RER, tramway) la plus proche. Cette liaison s’effectue par la route, avec un transporteur spécialisé. Elle est proposée du premier au dernier train de la journée dans les gares SNCF.

Ce service peut intervenir à plusieurs étapes du parcours du voyageur :

– au départ, avec une prise en charge par le transporteur routier spécialisé depuis la gare non-accessible vers la gare accessible ou la station la plus proche (train, rer, tramway).

– en dernière partie de trajet, avec une prise en charge par le transporteur routier spécialisé depuis une gare ou une station accessible vers la gare de destination non-accessible.

– sur l’intégralité du trajet, entre deux gares, dans le cas où aucune gare sur le parcours n’est accessible.

Dans les deux premiers cas, le trajet par la route entre la gare non accessible et la gare accessible est gratuit. Le voyageur devra ensuite acheter un titre de transport pour le trajet réalisé en transports en commun. Dans le troisième cas, le voyageur paie l’équivalent du prix du titre de transport correspondant au trajet souhaité entre deux gares non accessibles. Les réservations et l’organisation du trajet sont assurées par la centrale Accès Plus Transilien au 0 810 767 433 ou par mail : reservation-mobilite@transilien-sncf.fr. Elles peuvent être prises 7j/7 de 7h à 20h, la veille du trajet.

Le mode d’emploi détaillé du service est disponible sur le site transilien.com, rubrique Accessibilité PMR.