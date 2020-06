Rejoindre ERDF, c’est contribuer à une mission de service public

Créée le 1er janvier 2008, ERDF – Electricité Réseau Distribution France – est une société anonyme, filiale à 100% d’EDF. Elle est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95% du territoire français continental. Ses 36.000 collaborateurs, dont 900 en situation de handicap, assurent chaque jour l’exploitation, l’entretien et le développement de près de 1,3 million de kilomètres de lignes d’électricité au service de 35 millions de clients.

Sa mission: acheminer l’électricité à tous, partout, par tous les temps, et quel que soit le fournisseur d’électricité. Cet engagement confère une dimension particulière au travail des collaborateurs de l’entreprise.

Participer à la diversité d’ERDF

Chaque année jusqu’en 2012, l’entreprise va recruter environ 1 000 personnes et accueillir plus de 600 alternants. Ces recrutements concernent tous les métiers et tous les niveaux de compétences.

La diversité renforce la cohésion sociale et aide l’entreprise à accomplir plus efficacement sa mission. C’est pourquoi un accord en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap a été signé en 2009 pour une période de 4 ans.

Au travers de cet accord, ERDF s’engage à recruter a minima 120 collaborateurs en situation de handicap en contrat à durée indéterminée et à accueillir a minima 64 alternants (apprentissage ou contrat de professionnalisation) jusqu’en 2012.

Au long de leur parcours professionnel, et si nécessaire, nos collaborateurs en situation de handicap peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques (aménagements de postes et de situation de travail, accessibilité des locaux, accès facilité à la formation, etc.) et d’une relation de proximité avec un correspondant handicap régional.

Profils recherchés :

De niveaux CAP à Bac+5, nos offres concernent les métiers de l’énergie, des réseaux, de la relation clientèle, du management d’équipe mais aussi les fonctions transverses (systèmes d’information, ressources humaines, gestion-finances, communication).

Contact pour les recrutements :

Rubrique «offres d’emploi» ou «alternance»