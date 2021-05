Rejoignez Tony Moggio pour un webinar exceptionnel

Ecouter article Ecouter article





Tony Moggio avant son accident était un remarquable joueur de rugby à XV, aujourd’hui conférencier, chroniqueur et athlète, il a été élu Toulousain de l’année 2019 après avoir réussi l’exploit de traverser le golfe de Saint-Tropez à la nage.

Tony Moggio est également l’auteur de deux ouvrages très remarqués, “Talonneur brisé” (Privat, 2015) et les “Accidents dans le rugby – Ma vérité” (Privat, 2020). Son prochain livre “Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier” (Privat, 2021) est sorti récemment en avril 2021.

Tony Moggio est aussi un entrepreneur qui a récemment lancé sa boutique en ligne de vêtements sous un nom de marque qui lui ressemble « Phénix ». Cette ligne de vêtements s’adresse à tous et met en avant des personnes avec des profils atypiques, en situation de handicap physique ou trisomiques.

Pour sa première collection il a présenté une ligne hommes de trois pièces : un polo rugby à manches longues, un polo à manches courtes, et un blouson. Des vêtements made in France fabriqués en Occitanie, ce qui mérite d’être salué. Cette collection sera prochainement rejointe par deux autres dont une dédiée aux « femmes » et une dédiée aux « enfants ».

« C’est la seule marque à mettre en avant des personnes avec des profils atypiques, des personnes en situation de handicap physique, des personnes trisomiques… J’ai fait le choix de ne pas mettre des « top-modèles » et d’aller plus loin que des mannequins de toutes morphologies, en présentant mes vêtements sur des personnes qui ne ressemblent pas à tout le monde », insiste Tony : « Ce choix était important pour moi car beaucoup de personnes, notamment des personnes en situation de handicap ou simplement différentes, ne se retrouvent pas dans les images véhiculées par les marques ! » souligne-t-il.

Toujours très créatif, Tony Moggio, une fois devenu papa a innové et développé un porte-biberon pour donner le biberon à son fils Gianni et ainsi permettre aux parents qui comme lui ont perdu une partie de l’usage de leurs mains, d’avoir la capacité et le plaisir de nourrir leur enfant. Pour cette nouveauté, il a fait appel à une couturière et à la société Albatros France (Agen) qui a conçu la poignée avec une imprimante 3D. C’est après plusieurs prototypes que le produit final a été validé. Grâce à Tony un nouvel accessoire utile pour les parents en situation de handicap a vu le jour.

Le 25 mai prochain, au cours d’un webinar organisé par les Laboratoires Coloplast, Tony Moggio parlera de son parcours exceptionnel et de sa vision du handicap.

Il abordera les thèmes de la résilience et du dépassement de soi. En faisant part de son expérience, il souhaite apporter un regard neuf sur le handicap, le sport, le dépassement de soi ainsi que le rapport patient-soignant.

