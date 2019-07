Réinventer la vie dans la Cité avec les personnes en situation de handicap

Bruno Gaurier et Dominique-Anne Michel se proposent de regarder la société à travers le prisme du handicap, référence absolue d’un possible « vivre ensemble ». Ni manuel de droit, ni mode d’emploi pratique, ce livre revisite nos lois et surtout nos pratiques au regard de la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, applicable en France depuis mars 2010. Précarité, revenus, relégation, sexualité, maltraitance, dépendance… aucune des questions qui fâchent sur le handicap n’est éludée ou contournée par les auteurs et mille et une situations quotidiennes toujours révélatrices, parfois cocasses mais souvent dramatiques ou scandaleuses sont relatées par ceux qui les vivent.

Les auteurs

Bruno Gaurier a participé à la rédaction et à la traduction de la Convention internationale de l’ONU. Il a exercé diverses responsabilités dans des associations de personnes handicapées en France, en Europe et au niveau international. Il exerce des mandats électifs dans le domaine du handicap, de l’environnement et de la formation. Dominique-Anne Michel, journaliste économique, s’intéresse particulièrement aux questions sociales appréhendées dans l’entreprise comme dans la Cité : santé, éducation, précarité, emploi, dialogue social. Elle est aussi formatrice et réalisatrice.

Les Editions de l’Atelier, 17 €, 184 pages

En savoir plus : www.editionsatelier.com