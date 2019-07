Sourire à la vie, la websérie du réseau reha team

Sourire à la vie, la websérie positive et humaine qui donne la pêche

Rencontre avec Lise Vrignaud, chargée de communication digitale.

Qu’est-ce que la websérie « Sourire à la vie » ?

« Sourire à la vie » est une série positive mettant en avant des portraits de patients, d’aidants et proches.

Ce sont des portraits sensibles, touchants, qui retracent des instants de vie, des aventures personnelles, avec de l’espoir, des doutes, la fierté du chemin accompli et des passions.

Ces histoires ont toutes un point commun, un même prisme : celui de raconter une victoire sur la vie, du positif malgré les épreuves, des sourires à la vie !

Ces témoignages spontanés et sincères permettent à l’internaute de véritablement rencontrer ces personnages… La websérie « Sourire à la vie » incarne l’esprit reha team – ortho team, le souffle humain qui a fait de ce réseau ce qu’il est et qui l’anime chaque jour.

Pourquoi lancer une websérie ?

Reha team, un groupement qui réfléchit autrement !

Prestataires de services avant tout, l’humain est au cœur de nos préoccupations. La satisfaction du client final et de son entourage est notre priorité.

Au travers de cette websérie, nous avons envie d’envisager le patient sous un autre angle, de le mettre en lumière. Malgré des histoires et des parcours difficiles, nous souhaitons véhiculer une image positive, pleine de vie, d’espoir et de sourires.

Où retrouver les épisodes de la websérie ?

Le premier épisode est sorti le mardi 03 octobre 2017.

Chaque début de mois, un nouvel épisode humain et positif sera à retrouver :

sur notre page Facebook Reha Team

sur notre chaîne YouTube reha team

A propos de reha team :

Il y a plus de 35 ans, le réseau reha team a vu le jour en Allemagne pour se consacrer aux personnes handicapées par l’âge, la maladie ou l’accident. En 1996, le réseau s’est agrandi avec la création de reha team et ortho team France, qui regroupent aujourd’hui plus de 180 points d’accueil clientèle et centres d’application en France métropolitaine, outre-mer ainsi qu’en Belgique. Reha team est le premier réseau européen des professionnels du matériel médical, du handicap et de l’orthopédie.

Unies autour de 5 expertises métiers, les 2 enseignes spécialisées reha team et ortho team apportent tout leur savoir-faire pour améliorer votre quotidien : Handicap – Maintien à domicile – Traitements & soins – Orthopédie Orthèse – Orthoprothèse

Les maladies chroniques, le diabète, l’insuffisance respiratoire, le cancer, la maladie d’Alzheimer, mais aussi la dépendance due au vieillissement ou à un accident, touchent des patients de tout âge. Face à la diversité des pathologies, les professionnels de santé reha team – ortho team répondent à une demande exigeante et légitime de soins de qualité, de plus en plus effectués sur le lieu de vie du patient, parce que plus confortables, humains et moins onéreux.