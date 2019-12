Région Paca: 1 100 contrats aidés supplémentaires d’ici la fin de l’année

MARSEILLE (AFP) – La préfecture de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) a annoncé mercredi soir que 1 100 contrats aidés supplémentaires seraient signés dans la région d’ici fin décembre, en réponse au tollé suscité par le gel temporaire de ces contrats, faute de crédits. Ces 1.100 contrats supplémentaires concerneront le renouvellement des contrats dans les secteurs prioritaires: ateliers et chantiers d’insertion; assistants de vie scolaire qui assurent l’accompagnement des élèves en situation de handicap au sein de l’Education nationale; adjoints de sécurité. Autre mesure exceptionnelle, les personnes dont les contrats auraient pu être renouvelés entre le 8 novembre et le 1er janvier, pourront bénéficier d’un contrat aidé à compter de début 2011, alors qu’ils auraient dû en principe être inéligibles à ce type de contrat pendant six mois.

Enfin, les contrats aidés qui ne pourront être réalisés en 2010 seront reportés aux premiers jours de 2011 dans le cadre de la nouvelle enveloppe régionale. Les dossiers seront instruits par Pôle Emploi courant décembre pour permettre un début d’activité dès le 1er janvier, dit la préfecture.

Le 15 novembre, elle avait annoncé que l’Etat avait atteint son objectif avec deux mois d’avance en Paca quant au nombre de contrats aidés prévus en 2010. Le crédit annuel disponible ayant été quasi épuisé en 10 mois, la majorité des contrats devant être signés ou renouvelés d’ici la fin de l’année devaient être reportés à 2011, avec six mois de carence pour les renouvellements. Ce gel avait suscité de vives inquiétudes et protestations au sein du monde associatif et culturel.

La préfecture a précisé mercredi que 43.935 contrats aidés (33.650 dans le secteur non marchand et 10.889 dans le secteur marchand) auront été signés à fin 2010, correspondant à un engagement financier de 301 millions d’euros.

