Région Centre : plusieurs aires d’autoroute se mobilisent pour accueillir des demandeurs d’emploi handicapés

La 13e semaine pour l’emploi des personnes handicapées organisée par l’AGEFIPH* se déroule du 16 au 21 novembre. L’occasion pour les entreprises comme Elior, leader français de la restauration d’autoroutes avec sa filiale Eliance, de faire découvrir ses métiers aux demandeurs d’emploi handicapés et de présenter ses actions en matière d’accueil des personnes handicapées, salariés et clients. Plusieurs sites Eliance de la région Centre se mobilisent pour la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. A cette occasion, les sites de Sainte Maure (37), Salbris (41) et Orléans/Gidy (45) participent à l’opération « Un jour, un métier en action » avec Cap Emploi**. Cette action consiste à faire découvrir aux demandeurs d’emploi handicapés présents les métiers de la restauration sur les aires d’autoroutes.



Pour Patrice Gandin, responsable de la Mission Handicap Eliance Autoroutes, « cette action peut non seulement favoriser le recrutement de personnes handicapées, mais permet également de sensibiliser nos différents publics, en interne comme en externe, à la problématique de l’insertion des travailleurs handicapés dans le monde de l’entreprise ».

Sensibilisation du personnel à l’accueil et l’intégration des personnes handicapées

La question du handicap est pour l’entreprise une préoccupation quotidienne, aussi bien pour pouvoir intégrer des salariés handicapés que pour accueillir les clients. Sur plusieurs sites, comme à Sainte- Maure (37) et Orléans Gidy (45), des ergonomes travaillent ainsi à l’adaptation des postes de travail ou du mobilier installé en salles de restauration ou en boutiques. Le personnel est quant à lui sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées. Pour Patrice Gandin, « toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre de la politique d’insertion des travailleurs handicapés conduite depuis plusieurs années par Eliance. Ces engagements ont été ainsi réaffirmés en 2008 par la signature d’un accord d’entreprise sur l’emploi des personnes handicapées ». Parmi les objectifs clairement affichés au travers de cet accord, l’entreprise s’est fixée jusqu’à 2010 pour atteindre 6% de salariés handicapés et s’emploie à mobiliser les managers et toutes les équipes sur cet axe prioritaire de sa politique sociale.

*Agefiph : Association nationale pour la gestion du fonds d’insertion professionnelle des handicapés

**Cap Emploi : réseau national spécialisé dans l’insertion des personnes en situation de handicap



