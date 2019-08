Regards sur l’enfance

C’est dans les premiers échanges de regard que se constituent les bases de l’identité et du narcissisme de l’enfant. Le regard est aussi le véhicule des affects, un instrument de communication.

C’est notamment par le regard, sous-tendu par la curiosité, la pulsion scopique, que l’enfant appréhende et découvre le monde. Les enfants, les adolescents eux-mêmes portent un regard sur leurs pairs et s’évaluent mutuellement dans des échanges. Mais qu’en est-il des professionnels et de leur regard sur l’enfance et l’adolescence ? Est-ce que notre bienveillance évolue avec les représentations mouvantes que nous en avons ? Notre expérience peut-elle être utile ou un frein pour appréhender des pathologies nouvelles et tenter de décaler notre regard devant chaque situation clinique inédite ?

Pour tenter de répondre à toutes ces questions, la revue enfance & PSY, qui s’adresse aux professionnels de l’enfance et de l’adolescence, organise le 20 mars un colloque intitulé Regards.

