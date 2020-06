« Regards sur le handicap » : Aujourd’hui comment les français perçoivent-ils le handicap?

« 44% des français perçoivent en 2013 une progression de l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société, soit 3 points de plus qu’en 2012 ». C’est ce qui ressort de la seconde édition de l’Observatoire « Regards sur le handicap » publiée le 4 novembre dernier par Harmonie Mutuelle et Mode H Europe, sur la base d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1005 français âgés de 16 ans et plus.

Ainsi :

– 78% des personnes interrogées considèrent aujourd’hui que « les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres » (+3 points par rapport à 2012),

– 61% estiment qu’ « elles peuvent vivre seules de façon autonome » (+5 points) et 56% (+7 points) qu’elles peuvent avoir une vie sexuelle active,

– 70% (+5 points) pensent qu’il leur est aujourd’hui plus facile d’accéder aux lieux publics, à la scolarisation et aux aides sociales.

L’observatoire démontre également qu’en matière d’intégration des personnes en situation de handicap, les répondants placent en tête des priorités l’amélioration de l’accès :

– à la scolarité (pour 82% d’entre eux),

– aux aides sociales – financières, humaines ou matérielles (72%),

– à l’emploi (69%),

– aux lieux publics (69%)

… loin devant l’accès à la culture (47%).

Autre constat résultant de l’enquête : « Si 94% des personnes interrogées se déclarent prêtes à travailler avec un collègue en situation de handicap, seules 43% pensent que l’accès à l’emploi de ces derniers progresse » :

– 65% des répondants estiment que les entreprises françaises ne se sentent pas vraiment concernées par cette question,

– 38% considèrent que leur employeur fait de réels efforts en ce sens,

– 73% pensent qu’un salarié handicapé n’aura pas les mêmes possibilités d’évolution professionnelle que les autres.