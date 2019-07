Festival Regards Croisés appel à candidature

Festival Regards Croisés : C’est le moment de réaliser un film !

La huitième édition du Festival Regards Croisés se tiendra les 6 et 7 octobre prochain au Novotel Atria à Nîmes. Un concept inédit qui s’emploie à montrer que la différence est une source de richesse tant pour la société que pour l’entreprise !

“Regards Croisés” est le premier Festival de courts métrages sur le thème “Métiers et Handicaps” Il a été créé en 2009 à l’initiative de l’association l’Hippocampe dont la mission est de valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap .

Le Festival lance un appel aux ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA (Entreprises Adaptées) et à toute entreprise souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le handicap dans le milieu professionnel de manière drôle, décalée, sé rieuse . . . sous forme de fiction, de documentaire , ou de clip . . . Des images pour témoigner et faire évoluer les regards.

Comment inscrire votre film ? Rendez-vous sur la plateforme en ligne :

http://www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez–votre-film/

et remplissez le dossier d’inscription avant le 31 juillet 2016. Chaque film sera classé dans l’une des catégories suivantes :

– Milieu protégé

Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

– Milieu ordinaire

Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des per­sonnes en situation de handicap travaillant en entreprise. en indépendant. ou autre.

– Communication d’entreprise

Film réalisé par des entreprises mettant en scène des personnes en situa­tion de handicap dans le cadre de l’entreprise (salarié-e-s , clients . . .).

– Autres regards

Film réalisé de façon collective ou individuelle par des personnes en si­tuation de handicap ou non et n’entrant pas dans les autres catégories.

LES DATES CLÉS 2016 :

– Inscription au plus tard le 31 juillet

– Réception des films au plus tard le 31 août

– Révélation des films sélectionnés le 12 septembre

– Festival et Remise des Prix les 6 et 7 octobre