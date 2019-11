Regards croisés : Découvrez le palmarès du festival de courts-métrages

Posted in:

La 11e édition de l’événement Regards croisés, festival de courts-métrages dédié au thème « Métiers et handicap » s’est déroulée avec succès du 6 au 9 novembre à Saint-Malo.

Au total, 49 courts métrages en compétition ont été projetés au Palais du Grand Large en présence de 1 000 spectateurs de tous profils venus à l’occasion du Festival Regards croisés.

Cet événement s’est tenu sous la présidence de l’actrice, réalisatrice et humoriste Charlotte de Turckheim et Benjamin Parent pour le jury jeunes, Catherine Cabrol, photographe indépendante, Théo Curin, nageur handisport, Bruno Debrandt, acteur, Isabelle Doval, réalisatrice, Sidney Gavignet, navigateur, Agnès Leclair et François Reynaert journalistes ont rendu leur verdict après une cérémonie de remise exceptionnelle !

Nous vous proposons de découvrir ici le palmarès 2019 du Festival Regards croisés.

GRAND PRIX DU JURY

À corps dansant

Réalisé par Bruno Ométak et produit par IEM La Marrière

CATÉGORIE MILIEU ORDINAIRE

PRIX DU JURY

Les 3 films de la Collection Différents, et alors !

Réalisé par Act Pro Jaris Productions

PRIX DU JURY JEUNES

L’artiste dans son milieu

Réalisé par Pignol Yaël

Produit par Université Catholique de Lille, Faculté des Lettres et des Sciences Humaine

MENTION SPÉCIALE

L’artiste dans son milieu

Réalisé par Pignol Yaël

Produit par Université Catholique de Lille, Faculté des Lettres et des Sciences Humaine

CATÉGORIE MILIEU PROTÉGÉ

PRIX DU JURY

Des goûts

Réalisé et produit par

L’ESAT Les Ateliers du Breuil – NICIBAR Maiana

PRIX DU JURY JEUNES

Des goûts

Réalisé et produit par

L’ESAT Les Ateliers du Breuil – NICIBAR Maiana

MENTION SPÉCIALE

The jobs

Réalisé et produit par ADAPEI Papillons Blancs Alsace – Simon Eric

CATÉGORIE AUTRES REGARDS ESAT ET ENTREPRISE ADAPTÉE

PRIX DU JURY

Le foyer de la terreur

Réalisé par Mehdi Noblesse et produit par l’ESAT de la Mauldre

PRIX DU JURY JEUNES

Pellot

Réalisé et produit par La Pommeraie – Ateliers Agora

MENTION SPÉCIALE

À cœurs ouverts

Réalisé et produit par Chaire de l’Économie Sociale et Solidaire – Galimberti Marina

CATÉGORIE COMMUNICATION D’ENTREPRISE REGARDS CROISÉS

PRIX DU JURY

#handicap : s’adapter, c’est aussi l’affaire des autres Réalisé par le Conseil départemental de la Mayenne – Tison Bertrand et produit par le SAS PRISMA LAVAL – Laurent BOURGAULT

PRIX DU JURY JEUNES

Faire de vos différences, une force

Réalisé par Elephantatwork Laurens Catherine / Du Verne Hervé et produit par EDF

MENTION SPÉCIALE

RTE passe à l’action

Réalisé Pierre-Louis Levacher et produit par Inspirience

CATÉGORIE AUTRES REGARDS

PRIX DU JURY REGARDS CROISÉS

The mess

Réalisé et produit par Allen-Pickard Dorothy

PRIX DU JURY JEUNES

Extra Ordinaire – La vie sexuelle et affective de Gaëlle

Réalisé et produit par APF France Handicap – Souttre Jacques

MENTION SPÉCIALE

Extra Ordinaire – La vie sexuelle et affective de Gaëlle

Réalisé et produit par APF France Handicap – Souttre Jacques