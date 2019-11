Regards croisés : Le festival dédié au thème “Métiers et handicap” revient

Festival Regards Croisés : Rendez-vous du 6 au 9 novembre !

La 11e édition de l’événement Regards croisés, festival de courts-métrages dédié au thème « Métiers et handicap » aura lieu du 6 au 9 novembre prochains à Saint-Malo. Tour d’horizon.

Le mot de Mireille Malot, présidente de l’association l’Hippocampe

Si, depuis une vingtaine d’années, la création des auxiliaires de vie scolaire a permis l’intégration de nombreuses personnes en situation de handicap à l’école ordinaire, leur accès au monde du travail s’avère toujours aussi difficile : même détenteurs de diplômes universitaires, beaucoup restent exclus des recrutements et remettent en cause l’intérêt pour eux de faire des études.

Nous avons cherché un moyen ludique de sensibiliser les entreprises au creuset de compétences que constituent ces jeunes, tout en favorisant leur connaissance mutuelle. C’est ainsi qu’est né le Festival Regards Croisés, avec l’aide de professionnels du cinéma qui ont contribué, par leur engagement, à sa phénoménale progression. Grâce au soutien de nos partenaires institutionnels et privés, nous allons de nouveau pouvoir proposer aux personnes en situation de handicap, aux entreprises, aux associations et au grand public un programme riche et passionnant. Le tout dans un Palais du Grand Large flambant neuf !

Vous pourrez notamment découvrir notre conférence sur la thématique « surdité & travail » avec des intervenants de qualité, des projections et débats pour les scolaires, sans oublier la cinquantaine de courts métrages qui seront départagés par un jury prestigieux.

Des moments d’échange et de partage dont nous espérons qu’ils contribueront à faire encore évoluer son regard sur un monde largement méconnu, riche de sensibilités et de talents…

Au programme de Regards Croisés

Mercredi 6 novembre

Job dating de 14h à 17h entre entreprises du pays de Saint-Malo et demandeurs d’emplois en situation de handicap

Jeudi 7 novembre

Regards d’enfants* • 9h45

Projection d’un film, suivie d’un débat

Regards d’ados* • 11h

Projection d’un film, suivie d’un débat

Accueil des participants • 15h

Conférence • 15h30 « surdité & travail : à l’écoute de la performance »

Cérémonie d’ouverture • 19h15

Diner de gala • 21h

Vendredi 8 novembre

Projection des courts métrages en compétition de 9h30 à 16h30

Ateliers maquillage et bien être • 16h30

Cérémonie de remise des prix 19h30

Dîner • 21h

Samedi 9 novembre

Projection de films internationaux sur le thème du handicap • a partir de 10h

En partenariat avec – The Extraordinary Film Festival

Soirée de clôture • 19h

Projection d’un long-métrage 20h : « Chamboultout » réalisé par Eric Lavaine en présence de l’équipe du film et José Garcia, suivit d’un débat.

5 catégories ouvertes

Compétition de courts-métrages aux règles bien établies, le Festival Regards Croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champs d’expression, où tous les cas de figure sont possibles, qu’il s’agisse de moyens, de forme ou de sujet. Destinée aux personnes en situation de handicap, travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire, la compétition concerne exclusivement des courts métrages d’une durée de 6 minutes maximum générique compris.

Une fois visionnés et sélectionnés par un pré-jury constitué de professionnels et de membres de l’association L’Hippocampe, les films sont classés en 5 catégories :

MILIEU PROTÉGÉ : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap travaillant dans un ESAT.

MILIEU ORDINAIRE : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap travaillant en entreprise, en libéral ou autre.

COMMUNICATION D’ENTREPRISE : Catégorie ouverte aux entreprises mettant en scène des personnes en situation de handicap dans la cadre de l’entreprise (salarié-e-s, clients …).

AUTRES REGARDS : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle aux personnes en situation de handicap ou non et n’entrant pas dans les autres catégories.

AUTRES REGARDS ESAT ET ENTREPRISE ADAPTÉE : Catégorie concernant les personnes qui ont la reconnaissance de travailleur handicapé en ESAT ou en Entreprise Adaptée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.festivalregardscroises.com/

En photo : Mireille Malot, présidente de l’association l’Hippocampe, qui organise le Festival Regards croisés.