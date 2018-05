Regards croisés 2018 : Envoyez vos courts métrages !

Festival Regards croisés 2018 : La 10e édition est déjà annoncée

La 10e édition du Festival Regards Croisés aura lieu les 14, 15 et 16 novembre prochains au Palais du Grand Large à Saint-Malo. À cette occasion, de nombreux courts métrages seront présentés au public et à un jury prestigieux dévoilé prochainement. En attendant, l’appel à projet est lancé pour les ESAT, les Entreprises adaptées et toutes les entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum, sous la forme de clip, fiction, documentaire, … sur le thème « Métiers et Handicaps ».

Cet nouvelle édition aura pour objectif :

> D’aider à changer le regard des entreprises sur le handicap.

> De montrer qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise.

> De démontrer que le « Handicap n’empêche pas le talent ».

« Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Un pré-jury est constitué pour sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l’une des différentes catégories. Le jury du Festival est composé de professionnels de l’image, du cinéma, de la télévision, du monde des arts et de la culture, ainsi que des représentants de personnes handicapées », précisent les organisateurs.

Les dossiers d’inscription doivent être renvoyés avant le 16 septembre 2018.

Pour plus d’informations sur le festival Regards croisés 2018 : www.festivalregardscroises.com